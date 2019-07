Kassenreform ist laut Gutachten "zweckmäßig"

Wie berichtet, verursacht die Fusion der Sozialversicherungsträger einmalige Kosten von 300 bis 400 Millionen Euro. Auf diese Zahlen eines Gutachtens verwies Sozialministerin Brigitte Zarfl.

Gestern wurde bekannt, dass in dem Gutachten der Wirtschaftsuni Wien auch ein jährliches Einsparungsvolumen von rund 300 Millionen Euro errechnet wurde – dank positiver Effekte in Verwaltung, Einkauf oder IT. "Unter finanziellen Gesichtspunkten" sei die Reform "zweckmäßig".

VP-Klubchef August Wöginger kritisierte Zarfl als "SPÖ-Parteisoldatin". FP-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch nannte die Reform einen "Meilenstein". Für David Mum von der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter sind die Einsparungseffekte "zweifelhafte Zahlenspiele". Die AK erwartet Fusionskosten von rund 2,1 Milliarden Euro bis 2023. Kritisiert wird der angekündigte Stellenabbau von 1500 Dienstposten.