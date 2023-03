Kärnten-Wahl: Rote Bewährungsprobe, blaue Hoffnung, schwarze Verlustängste

In Kärnten steht am Sonntag nach Niederösterreich die zweite Landtagswahl in diesem Frühjahr auf dem Programm. Exakt 428.929 Wahlberechtigte sind im südlichsten Bundesland aufgerufen, die politischen Kräfteverhältnisse neu zu verteilen.

Besonders im Rampenlicht steht dabei die SPÖ, die 2018 mit 47,9 Prozent (siehe Grafik) knapp unter der absoluten Mehrheit gelandet ist. Für Peter Kaiser, der seit zehn Jahren zuletzt in einer Koalition mit der ÖVP (Spitzenkandidat: Martin Gruber) als Landeshauptmann an der Spitze steht, geht es um seine dritte Amtszeit.

OÖN-TV: Vor Kärnten-Wahl: "SPÖ-Personaldebatte ist kein Zufall"

Die dürfte Kaiser nicht zu nehmen sein, sagen die Meinungsforscher, die der SPÖ moderate Verluste vorhersagen. Für die Bundes-SP wäre eine Bestätigung Kaisers nach der Stagnation in Tirol im Herbst 2022 und den herben Verlusten in Niederösterreich ein Lichtblick. Ob damit auch für die intern angezählte Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner ruhigere Zeiten verbunden wären, bliebe abzuwarten. Kaiser selbst, der mitunter als Alternative für die rote Bundesspitze gehandelt wurde, hat angekündigt, für eine letzte volle Amtszeit jedenfalls in Kärnten bleiben zu wollen. Für die FPÖ um Erwin Angerer, der am Freitag in Villach Unterstützung durch Bundesobmann Herbert Kickl erhalten hat, geht es um das Einzementieren von Platz zwei. Dank der bundesweit und so auch in Kärnten hoch im Kurs stehenden Themen Teuerung und Asyl darf Blau mit Stimmenzuwächsen rechnen.

Von dieser inhaltlichen Gemengelage könnte nach den Umfragen vielleicht noch stärker das Team Kärnten um den Bürgermeister von Spittal/Drau, Gerhard Köfer, profitieren. Demnach könnte sich Köfers Liste nach einem Rückschlag im Jahr 2018 mehr als verdoppeln.

Was zum spannendsten Duell dieser Landtagswahl, jenem um Platz drei mit der ÖVP von Gruber, führen könnte. Für die Partei von Bundeskanzler Karl Nehammer ist das südlichste Bundesland traditionell schwieriges Terrain. Sie muss deshalb vor allem darauf setzen, dass man von Kaiser neuerlich in eine Landeskoalition geholt wird. In Tirol und in Niederösterreich konnte die ÖVP zuletzt trotz historischer Verluste die Vormachtstellung behaupten.

ZIB 1: Am Sonntag wird in Kärnten der Landtag neu gewählt. Die meisten der insgesamt zehn wahlwerbenden Parteien haben am Freitag ihre Schlusskundgebungen abgehalten.

Grüne und Neos dürften eher keine alternativen Regierungspartner sein. Beide erwartet ein enges Match um den Einzug in den Landtag:

Für die Grünen um Olga Voglauer und die Neos um Janos Juvan geht es in Kärnten um existenzielle Ziele. Beide wollen die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag nehmen. Geht es nach den Umfragen, wird das ein knappes Rennen. Für Grün ist Kärnten das einzige Land, in dem man nicht im Landtag sitzt.

