Im Mai werden alle Bereiche geöffnet

"Im Vergleich zu vor zwei Wochen sehen Sie uns heute entspannter", sagte Oswald Wagner, Vizerektor der MedUni Wien, am Freitag. Er war einer der Experten, die zuvor in einem Gesprächsreigen mit Regierung, Landeshauptleuten und Opposition beraten hatten. Es gebe fast in ganz Österreich fallende Infektionszahlen, sagte Wagner. Der Lockdown in Ostösterreich zeige Wirkung.