Steiermark: Gratulationen zum blauen Wahlsieg aus Oberösterreich

Die Landtagswahl in der Steiermark wurde auch in Oberösterreich genau mitverfolgt: Zu den ersten Gratulanten des FP-Wahlsiegers Mario Kunasek zählte am Wahlsonntag sein Parteikollege, der oberösterreichische Landesparteichef und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner.

Das fulminante und großartige Wahlergebnis stehe für Vernunft und Hoffnung, ließ er via Presseaussendung wissen. Die Steiermark sei wie Oberösterreich ein echtes Industrieland und habe damit das politische Rüstzeug für Arbeit, Wohlstand und Sicherheit.

Haimbuchner begrüßte ausdrücklich, dass Wahlsieger Kunasek gemäß der steirischen Landesverfassung die Regierungsverhandlungen sofort anberaumen könne. Mit diesem eindeutigen Ergebnis könne niemand die Demokratie aushebeln und ein von vornherein zum Scheitern verurteiltes Experiment starten, teilte er einen Seitenhieb Richtung Wien und Bundespolitik aus.

„Ein Stück weit ratlos“

„Das Wahlergebnis ist nicht erfreulich. Nicht für die Grünen, nicht für das Land“, hieß es heute von der Landesgeschäftsführerin der Grünen, Ursula Roschger. Taktisches Wählen, um die FPÖ zu verhindern, habe fraglos zu den Stimmverlusten der Grünen beigetragen. Der zwischen FPÖ, ÖVP und SPÖ ausgerufene Dreikampf um Platz eins habe ihrer Partei geschadet.

Der Erdrutschsieg der FPÖ sei auf eine Schwäche der ÖVP zurückzuführen, argumentierte Roschger. Nachsatz: „Es ist aber auch ein Stimmenzuwachs, der in dieser Dimension ein Stück weit ratlos macht.“

"Schmerzliches Ergebnis"

VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger sprach am Wahlsonntag von einem „schmerzlichen Ergebnis“ für die steirische Volkspartei, diese hätte sich ein besseres Ergebnis verdient. Auch bei diesem Urnengang habe sich der weltweite Trend fortgesetzt, dass „es Regierende derzeit schwer haben“.

SP-Landesgeschäftsführer Florian Koppler übte sich indes in Zweckoptimismus. Die Sozialdemokraten in der Steiermark hätten unter für die SPÖ sehr schwierigen Rahmenbedingungen ein besseres Wahlergebnis eingefahren, als es vielfach in den Umfragen prognostiziert wurde.

