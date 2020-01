"Gleichzeitig links und rechts": Das schreibt die internationale Presse zu Türkis-Grün

>>> "Dnevnik" (Ljubljana):

"Die neue Regierungskoalition in Österreich ist ohne zu übertreiben ein einziger Widerspruch: Die beiden Parteien haben eine ganz unterschiedliche Wählerbasis und in so manchem gegensätzliche, im Grunde unvereinbare Positionen. (...) Die neue Koalition ist etwas Ähnliches wie die berühmte Katze des österreichischen Physiker Erwin Schrödinger. Wenn seine Katze gleichzeitig lebendig und tot sein konnte, dann ist die Kurz-Kogler-Regierung gleichzeitig links und rechts. Nicht links und nicht rechts, auch nicht etwas dazwischen, sondern beides gleichzeitig, eine Quanten-Regierung. (...)

Alleine die Tatsache, dass die Grünen erstmals in der Regierung sind, hat für sie, für Österreich und für Europa noch keine Bedeutung. Eigentlich haben sie mit ihrer größten Leistung, damit, dass sie mit dem Einzug in die Regierung die Rückkehr der Freiheitlichen an die Macht verhinderten, vor allem Kurz genützt. Die neue österreichische Koalition ist bis jetzt auf der ganzen Linie ein Erfolg nur für den alten-neuen Kanzler."

>>> "Neue Zürcher Zeitung":

"Das Murren an der Basis und aus der Grünen Jugend war in den vergangenen Tagen unüberhörbar gewesen; die Partei muss sich dieser Tage in atemberaubendem Tempo nicht nur an eine neue Rolle gewöhnen, sondern sich auch inhaltlich und organisatorisch neu erfinden. Die Grünen werden gerade schneller erwachsen, als dies manchen lieb ist. (...)

Die Grünen sind klar der schwächere Partner. Sie haben zwar viele ihrer Projekte im Koalitionsvertrag verankert. Doch die entscheidenden Ministerien, besonders die Finanzen, kontrolliert die ÖVP. Wollen sie nicht zur Seite gedrückt werden, brauchen die Grünen weiterhin Verhandlungsgeschick und eine gesunde Streitkultur - sowohl innerhalb der Partei als auch innerhalb der Koalition. Falsche Illusionen haben sie diesbezüglich keine."

>>> "Lidove noviny" (Prag):

"Dass die Grünen die Klima-Neutralität schon zum Jahr 2040 durchgesetzt haben, sieht radikal aus. Aber in einem Land mit so vielen Energie-Quellen von den Alpen-Flüssen ist das kein großer Bruch. Und zum Ablehnen der Atomenergie braucht Österreich die Grünen nicht. Vor zwanzig Jahren hat ein breites politisches Spektrum die Demonstrationen gegen Temelin unterstützt, besonders die Freiheitlichen von Haider. Zusammengefasst: Keine Revolution findet statt und Österreich wird die Linie der Regierung der ÖVP und Grünen fahren, die es bereits in Oberösterreich trainiert hat".

>>> "Berlingske" (Kopenhagen):

"Deutschland könnte das nächste Land sein, wo Konservative und Grüne eine Regierung bilden. In Deutschland deuten Meinungsumfragen auf die Möglichkeit einer absoluten Mehrheit für CDU und Grüne hin. Und Dänemark? Im Lichte der österreichischen Wahl bedauert man sehr das Fehlen einer dänischen Grün-Partei. Die 'Alternative' hat versagt und befindet sich in einem Schmerzensnirvana. Die roten Parteien trachten danach das grüne Thema zu pachten und ihre Antworten auf Klimaherausforderungen als die einzig Richtigen zu patentieren. Deswegen ist Österreich wichtig. Österreich verwirklicht die Idee, dass grüne Klima-Ambitionen mit dem konservativen Ansatz zur Wirtschaftspolitik, nämlich, dass Märkte, Konsumenten und Unternehmen die Erreichung der Klimaziele sicherstellen sollen. Und nicht Planwirtschaft, sozialdemokratische Industriepolitik und Steuerschrauben. Die Wahl zwischen rot-grünen und blau-grünen Klimalösungen ist einfach."

