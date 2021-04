FP-Chef Hofer bittet Partei um "Ruhe und Einigkeit"

16,2 Prozent der Stimmen erhielt die FPÖ bei der Nationalratswahl 2019. Zwei Jahre zuvor waren es 26 Prozent gewesen.

Derzeit liegt die Partei in Umfragen über ihrem letzten Wahlergebnis. Das könnte ein Grund zum Durchatmen sein – doch es geht drunter und drüber. In Wiener Polit-Kreisen kursieren Gerüchte über einen fliegenden Wechsel zur ÖVP, es soll vorbereitende Treffen mit Türkisen gegeben haben. Parteiobmann Norbert Hofer sah sich am Freitag zu einem Dementi gezwungen.

Hofer wird aber selbst in Frage gestellt. Der blaue Bundesratsabgeordnete Johannes Hübner befeuerte diese Woche Spekulationen, wonach inhaltliche Differenzen beim Impfen und bei der Maskenpflicht mit Klubchef Herbert Kickl zu einem Richtungsstreit geführt hätten. Laut Hübner muss die FP zu einer gemeinsamen Hofer/Kickl-Formel finden oder eine "Trennung im Vernünftigen" vornehmen.

Bereits vor einer Woche hatten die FP-Abgeordneten einstimmig beschlossen: "Der freiheitliche Parlamentsklub spricht sich klar und deutlich gegen einen fliegenden Wechsel und gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ mit der Kurz-ÖVP in der aktuellen Gesetzgebungsperiode aus."

Später versuchte Kickls Büro diesen Beschluss so zu erklären: Er sei notwendig geworden, nachdem die SPÖ zuvor etwas Ähnliches gemacht habe.

Neue Nahrung erhielten nun die Spekulationen durch das Online-Magazin "zackzack.at". Das Medium des Ex-Abgeordneten Peter Pilz behauptete, Hofer habe sich bereits mehrmals mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz getroffen, um einen Regierungswechsel zu planen. Das bestreitet Hofer: "Es gab keine solchen Treffen, es gibt keine und es wird auch keine geben. Mit dieser ÖVP ist aktuell nämlich kein Staat zu machen."

Der Parteiobmann wandte sich gestern mit einer Aussendung direkt an die eigenen Anhänger: "Ich bin Parteichef geworden, weil ich die FPÖ aus dem Ibiza-Tief, das dem Größenwahn, der Selbstsucht und der Überheblichkeit einzelner Personen geschuldet war, herausführen wollte."

VP-Klubobmann August Wöginger warf er vor, einen Keil in die Partei treiben zu wollen.

Auch die VP reagierte: Generalsekretär Axel Melchior nannte die angeblichen Gespräche mit der FPÖ "ein Hirngespinst jener, die seit Monaten versuchen, die ÖVP anzupatzen".

Freitagnachmittag nahm dann Kickl zur lodernden Diskussion Stellung: Er streite nicht mit Hofer, "sondern wir kämpfen Seite an Seite für ein Ende des tiefen Staates, den die ÖVP zum Schaden Österreichs betreibt. Darüber hinaus kämpfen wir gegen den Corona-Wahnsinn, der dem Land Unfreiheit und wirtschaftlichen Ruin bringt". (chk)