Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird zum zweiten Mal Vater

Wie der frühere ÖVP-Chef und nunmehrige Investor am Samstag auf Facebook und Instagram mitteilte, wird Sohn Konstantin in einigen Monaten einen Bruder bekommen. Dazu stellte er ein Foto, in dem der Dreijährige ein Ultraschallbild in Händen hält. Angesichts der geplatzten Regierungsverhandlungen mit SPÖ und NEOS war zuletzt über eine Rückkehr Kurz' an die ÖVP-Spitze spekuliert worden.

