EP-Präsidentin Metsola warb in Wien für EU-Wahl

"Es geht um viel", sagte auch Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz und rief dazu auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Thematisch habe für ihn derzeit der Kampf gegen "illegale Migration" und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Europa Priorität, so Nehammer. "Sie wählen die Politikerinnen und Politiker, die unser Leben mehr oder weniger gestalten", sagte Metsola, die der Fraktion der Europäischen Volkspartei angehört. Sie reise unter anderem deshalb in die Mitgliedsländer, um zu informieren und einen möglichen Rechtsruck zu verhindern.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auch die Rechtsparteien intensivieren ihre Kooperation. EU-Mandatar Harald Vilimsky (FP) beteiligt sich an einer am Samstag in Rom geplanten Veranstaltung der EU-Fraktion "Identität und Demokratie", der auch die FPÖ angehört. Am Event "Winds of Change" (Wind des Wandels), zu der die rechte Regierungspartei Lega um Vizepremier Matteo Salvini eingeladen hat, nehmen mehrere europäische Rechtspolitiker unter anderem aus Frankreich, Portugal und Belgien teil.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Matteo Salvini Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.