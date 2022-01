Edtstadler lud zum "Stichtag" ins Kanzleramt

Denn Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hatte Tiktok-Nutzer zur Impfung an den Regierungssitz gebeten. Unterstützt wurde der so genannte "Stichtag" von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), der der Aktion ebenfalls einen Besuch abstattete.

Ihren Ursprung hatte die Initiative in einem eher schlüpfrigen Posting eines Users in Richtung Edtstadler, die ihn daraufhin zur Impfung ins Kanzleramt lud. Den jungen Mann verließ jedoch der Mut, dafür zeigten andere User ihr Interesse an einer Immunisierung am Ballhausplatz. Edtstadler stampfte somit eine vor allem ans jugendliche Publikum gerichtete Aktion aus dem Boden, der um Unterstützung gebetene Hacker sagte in "Millisekunden" zu.

Das Duo plauderte dann auch einige Minuten sowohl mit Personal als auch Impflingen und bilanzierte die Aktion durch und durch positiv. Wer sich seinen Stich abgeholt hatte, bekam zur Belohnung auch noch einen Krapfen hinzu - mit integrierter Spritze.