Die Volkspartei könnte wieder ihre Farbe ändern

Am 14. Mai findet in Graz der VP-Parteitag statt: Karl Nehammer wird von den Delegierten offiziell zum VP-Obmann gewählt. Die Vorbereitungen laufen. Dem Vernehmen nach soll es Planungen für ein neues Parteilogo geben. Unter VP-Chef Sebastian Kurz hatte die ÖVP sich in Neue Volkspartei umbenannt, die schwarze Parteifarbe wurde radikal verändert und durch ein grelles Türkis ersetzt. Nun könnte sich Nehammer von Kurz’ Erbe trennen. Gemunkelt wird, dass es nur noch „Die Volkspartei“ heißen und das Türkis dünkler werden soll.