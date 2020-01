Der 58-Jährige hat am Mittwoch seinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass er per Ende Juni 2020 aus der Funktion ausscheiden wird. Zuvor hatte er Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesamtsdirektor Erich Watzl informiert. Es sei eine "persönliche Entscheidung", sagte Ilk gestern auf OÖNachrichten-Anfrage: "Ich weiß, dass dieser Schritt unüblich ist." Er sei so selbstkritisch, wie er das auch seinen Mitarbeitern immer geraten habe. "Man sollte laufend hinterfragen: Mache