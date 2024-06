„Das ist ein sehr hoher Preis für die Demokratie“

Die persönliche Enttäuschung ist Karl Nehammer immer noch anzumerken. Während er nach wie von der wertschätzenden Zusammenarbeit mit Vizekanzler Werner Kogler spricht, sieht der Bundeskanzler im Gespräch mit den OÖNachrichten und anderen Bundesländermedien in der Vorgangsweise von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler eine gefährliche Entwicklung: „Das ist eine schleichende Aushöhlung demokratischer Institutionen“, sagt Nehammer.

Die Zustimmung Gewesslers gegen die Expertise des Verfassungsdienstes und gegen einen gültigen Beschluss der Landeshauptleute zum EU-Renaturierungsgesetz sei ein „Angriff auf die Regierbarkeit des Landes gewesen und sei ein sehr hoher Preis für die Demokratie“. Wer gegen ein System wie das jetzige agiere, agiere gegen Freiheit und Rechtsstaat.

Nehammer präzisiert im Interview, dass die ÖVP keinesfalls gegen Renaturierung sei. Diese finde schon längst im gesamten Land statt.

Was der ÖVP aber missfalle, sei die zentralistische Vorgabe der EU, wie diese zu erfolgen habe. Dass die EU-Staaten die Gesetze anpassen könnten, sei so nicht richtig. Denn die Meta-Vorgaben bedingten Erhebungsaufwand und damit Bürokratie für die Betroffenen. „In Österreich ist der Wald beispielsweise wirtschaftlich nutzbar, während er in anderen Ländern geschützt werden muss. Das lässt sich schwer in einem Gesetz vereinbaren.“ Dass sich Gewessler nicht daran gehalten hat, mit dem Landwirtschaftsministerium Einvernehmen in der Sache herzustellen, sei unverständlich gewesen. Die ÖVP hätte dies zum Beispiel beim Schengen-Veto gegen Rumänien und Bulgarien von Innenminister Karner sehr wohl gemacht. Trotz gegenteiliger Behauptungen mancher Grüner.

„Keine Kettenreaktion“

Dass er Gewessler als Ministerin nicht entlassen habe, habe damit zu tun, dass in den 96 Tagen bis zur Nationalratswahl kein Chaos als Folge einer Kettenreaktion entstehen solle. Das habe auch mit seiner Verantwortung als Kanzler zu tun.

Eine geplatzte Koalition führe zu einem freien Spiel der Kräfte im Nationalrat, das für die Bürgerinnen und Bürger in der Regel sehr teuer wird. 30 Milliarden Euro hätten die Wahlzuckerl seit 2008 gekostet, rechnet Nehammer vor.

Außerdem würden wichtige Gesetze wie jenes rund um die Gemeindefinanzen auf dem Spiel stehen und könnten womöglich nicht mehr umgesetzt werden. Dass er parteiintern mit Empörung gegenüber den Grünen konfrontiert sei, verhehlt Nehammer nicht. Jene, die immer schon skeptisch gegenüber den Grünen gewesen seien, fühlten sich bestätigt.

Der Bundeskanzler geht davon aus, dass die Grünen vereinbarte Themen nach wie vor gemeinsam umsetzen wollen. Dazu zähle auch die anstehenden Personalentscheidungen wie die Besetzung des EU-Kommissars. „Ich erwarte schon, dass Werner Kogler das tut, was er unterschrieben hat“, sagt Nehammer über den so genannten geheimen Sideletter über Personalentscheidungen, der bei den seinerzeitigen Koalitionsverhandlungen vor fünf Jahren vereinbart worden sei.

Diese Sideletter kenne ohnehin jeder. Er halte es daher für sinnlos, Vereinbarungen über ein Vorschlagsrecht für bestimmte Posten und Tätigkeit geheim zu halten, sondern plädiert dafür, das künftig auch klar zu kommunizieren.

Eine brisante Personalie ist die Besetzung des österreichischen EU-Kommissars, für den Nehammer und die ÖVP ja Finanzminister Magnus Brunner in Stellung gebracht habe. Ob dieser oder Verfassungsministerin Karoline Edtstadler zum Zug kommen, steht allerdings noch lange nicht fest. Dies hängt auch davon ab, welches Ressort Österreich bekommt.

Nehammer hofft, dass sich die EU-Regierungschefs bald auf ein Paket einigen können und dass die Europäische Volkspartei auch bei den wichtigen Funktionen mehr Einfluss bekommt, so wie es das Wahlergebnis nahelege.

Schließlich habe die EVP insgesamt bei den Wahlen zugelegt. Verhandlungsführer für die EVP sind Polens Ministerpräsident Donald Tusk und Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.

Bis September wolle er sich nun aber wieder den Themen zuwenden, die die Leute beschäftigen. Und dabei gehe es vor allem um die illegale Migration und das Thema der Integration. „Es geht es vor allem darum, jenen, die sich im Stich gelassen fühlen, wie Beschäftigten in Krankenhäusern oder Schulden, das Gefühl zu geben, dass ihnen zugehört wird. Was wir nicht versprechen, sind einfache und schnelle Lösungen. Denn die werden von den Radikalen versprochen, ohne dass sie umgesetzt werden können oder gesetzeskonform sind“, sagt Nehammer.

Man sei in guten Gesprächen darüber, straffällig geworden Flüchtlinge auch in ihre Heimatländer Syrien und Afghanistan zurückschicken zu können. Für marokkanische Straftäter sei dies bereit erreicht worden. Es gebe einen Vertrag auf Augenhöhe mit der dortigen Regierung.

„Keine Scheinlösungen“

„Es geht nicht um Scheinlösungen wie das Ankündigungen von Mauern an einer Grenze, sondern um umsetzbare Lösungen. Und da muss man ehrlich sein, das kann auch Zeit in Anspruch nehmen.“ Dass es gelungen sei, die Zahl der illegalen Grenzübertritte von Ungarn nach Österreich um 93 Prozent zu senken, sei aber ein Zeichen, dass man durchaus etwas bewegen könne.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.