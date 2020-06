Corona-Klausur: Die Regierung berät, Experten sehen noch viele offene Fragen

Regierungsklausuren sind meist von Aktionismus geprägt, doch bei der aktuellen Corona-Klausur der türkis-grünen Koalition hält sich das in Grenzen. Pandemie-bedingt wird von Montag bis heute, Dienstag, im Bundeskanzleramt in Wien beraten, nicht etwa in einem Schloss oder Hotel, zu dem per Bus angereist wird.

Am spektakulärsten war gestern eine bunte Gruppe an Umweltschützern von Fridays for Future, Greenpeace und Klimavolksbegehren, die an die "Verantwortung der Politik gegenüber zukünftigen Generationen" erinnerte. Als Symbole hatten die Aktivisten neben einer zwei Meter großen Erdkugel auch eine kleine dabei, die sie an Vizekanzler Werner Kogler, Klimaministerin Leonore Gewessler (beide Grüne) und Staatssekretär Magnus Brunner (VP) überreichten.

Als etwas aktionistisch ordneten manche Beobachter auch die drei eilig abgehaltenen Pressekonferenzen mit insgesamt sieben Regierungsmitgliedern und Klubobleuten ein. Bei den Auftritten gaben die Politiker weitere Details zu den geplanten Beschlüssen bekannt, um sich dann zurückzuziehen.

Die Einmalzahlung für Arbeitslose (450 Euro) und der Familienbonus (360 Euro pro Kind), die am Wochenende angekündigt worden waren, werden im September ausgezahlt. Die Arbeitslosenhilfe, die VP-intern von Landeshauptmann Thomas Stelzer forciert worden war, bekommen Personen, die zwischen Juli und September mindestens zwei Monate ohne Job sind. Auch Notstandshilfe-Bezieher und Aufstocker sollen laut Sozialministerium profitieren. Für die SPÖ sind das "Almosen", es brauche höheres Arbeitslosengeld. Caritas-Präsident Michael Landau forderte eine "Solidaritätsmilliarde".

Geld für Kinderbetreuung

Der Fixkostenzuschuss für Betriebe wird um ein halbes Jahr verlängert, so die Regierung gestern.

Und dann gab es noch Neuigkeiten zum eine Milliarde Euro schweren Gemeindepaket, das am Donnerstag im Nationalrat beschlossen wird. Die Förderungen sollen nicht nur für Investitionen in Schulen, Kindergärten, öffentlichen Verkehr oder Kultureinrichtungen gelten. Auch Radwege und Feuerwehrhäuser werden förderungswürdig – und die Kinderbetreuung im Sommer, wie die Klubchefs August Wöginger (VP) und Sigrid Maurer (Grüne) verkündeten. Von der Milliarde sind 30 Millionen Euro für Betreuung im Sommer reserviert.

Wie berichtet, gibt es Kritik am Gemeindepaket, weil sich Kommunen schwertun, ihren 50-Prozent-Anteil bei Investitionen zu stemmen. Direktzuschüsse werde es nicht geben, sagte Wöginger. Man habe den Anteil des Bundes schon von 25 Prozent beim Kommunalpaket 2017 auf 50 Prozent erhöht.

Aus Expertensicht lassen die Krisenhilfen der Regierung noch viele Fragen offen. Es brauche Konkretisierungen, um eine Gesamteinschätzung abgeben zu können, sagte Josef Baumgartner vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo. Maßnahmen wie Einmalzahlung für Arbeitslose, Familienbonus und Investitionsprämie könnten taugliche Instrumente sein, um die Konjunktur zu stimulieren. Es sei aber beispielsweise noch nicht klar, "inwiefern das zusätzliche Programme zu den angekündigten 38 Milliarden sind oder ob manche in den ursprünglichen Ankündigungen schon inkludiert sind." Bei den geplanten Mehrwertsteuersenkungen "ist natürlich noch das Problem, dass man das EU-konform hinbekommen muss".

Auch Arbeiterkammer-Ökonom Markus Marterbauer wollte die Vorhaben nicht beurteilen, solange nicht alle konkreten Zahlen bekannt sind. Er vermisse jedenfalls Weichenstellungen für Arbeitssuchende. Die liberale Denkfabrik Agenda Austria forderte Anreize für Firmen, Personal aufzunehmen.

