Bierleins hochkarätige Adjutanten

Der ehemalige Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, Clemens Jabloner, wird Vizekanzler und Justizminister. Der Spitzendiplomat und Vertraute von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, Alexander Schallenberg, wird das Außenministerium übernehmen.

Video: Zwei Juristen für den Übergang

Schallenbergs Ernennung wird als Zugeständnis an die Volkspartei interpretiert. Der 1969 geborene Diplomat mit Mühlviertler Wurzeln wurde von Kurz schon während dessen Zeit als Außenminister zum Leiter für "strategische außenpolitische Planung" ernannt. Auch bei den Regierungsverhandlungen 2017 spielte Schallenberg eine entscheidende Rolle. Schallenberg folgte Kurz dann auch ins Bundeskanzleramt, wo er die Stabsstelle Strategie und Planung übernahm.

Gilt Schallenberg als ÖVP-Mann, so wird der künftige Vizekanzler Clemens Jabloner eher dem Lager der SPÖ zugerechnet. Jabloner genießt aber über die Parteigrenzen hinweg einen Ruf als einer der renommiertesten Juristen Österreichs. 1993 wurde er Präsident des Verwaltungsgerichtshofes – eine Funktion, die der heute 70-Jährige 20 Jahre lang innehatte. Jabloner war von 1998 bis 2003 auch Vorsitzender der Historikerkommission, zudem war der Opernliebhaber Vorsitzender des sogenannten Kunstrückgabe-Beirats.

Die übrigen Ministernamen dürfte es spätestens am Montag geben. Es solle sich um "erfahrene Beamte mit ausgezeichnetem Expertenwissen" handeln, betonte Bundespräsident Van der Bellen. Bierlein werde sie in Rücksprache mit ihm vorschlagen.

Bierlein sprach vom gegenseitigen Vertrauensaufbau, zuvor hatte das auch schon der Bundespräsident getan. Er habe Gespräche mit allen Parteien geführt und hoffe auf eine weitere Verbesserung des Dialogs. "Auch wenn es den Parteien gegenwärtig nicht ganz leicht fällt, einander zu vertrauen, so hoffe ich doch, dass sie dieser Regierung in den nächsten Monaten das notwendige Vertrauen entgegenbringen", sagte Van der Bellen. Das Ansehen Österreichs in Europa und der Welt solle vollständig wiederhergestellt werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ibiza-Affäre Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.