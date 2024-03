Babler warnt vor "Gefängnis a la Kickl"

Erstmals mit dabei war SPÖ-Chef Andreas Babler. Der nutzte seinen Auftritt dafür, einmal mehr vor einer schwarz-blauen Regierung zu warnen bzw. vor einem "Gefängnis a la Kickl", das er bei einer Machtübernahme der Freiheitlichen drohen sieht. Österreich stehe vor einer Richtungsentscheidung. Diese Regierung sei "fertig", nun gelte es, eine autoritäre Wende aufzuhalten.

Babler befürchtet "Anschläge" auf demokratische Institutionen von Justiz bis Arbeiterkammer. Umso mehr sieht der SPÖ-Vorsitzende Erfolge seiner Partei vonnöten und machte gleich einen Schulterschluss mit der Wiener Landesorganisation, nachdem es in den vergangenen Monaten die ein oder andere Dissonanz gegeben hatte. Er wisse, dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) an seiner Seite stehe, um die Sozialdemokratie spürbar zu machen, betonte Babler.

Bekämpfung der Klimakrise

Inhaltlich gab der SPÖ-Chef der Bekämpfung der Klimakrise breiten Raum, sieht er in deren Verlauf sogar den freien Zugang zu Trinkwasser in Gefahr. Auch die Teuerung fehlte nicht, nehme sie den Menschen doch ihre Würde. Schließlich warb Babler auch für eine Arbeitszeitverkürzung, die schrittweise in Richtung Vier-Tage-Woche erfolgen solle, beginnend mit der Pflege. Diese Forderung prägte auch die Rede von AK-Präsidentin Renate Anderl, die angesichts des Arbeiterkammer-Wahlkampfs einen Auftritt absolvieren durfte. Dort wo jetzt schon die Arbeitszeit gesenkt worden sei, seien die Dienstnehmer produktiver geworden und es habe weniger Krankenstände gegeben: "Die Zukunft muss sein, dass wir runtergehen." Weiters machte Anderl Druck für einen Ausbau der Lehrlingsausbildung.

Warum man sozialdemokratisch wählen sollte, argumentierte die AK-Chefin derart: "Weil wir die guten sind, die tagein, tagaus für die vielen tätig sind." Die Klubtagung findet wieder in der St. Martins Therme und Lodge statt - dem inzwischen traditionellen Austragungsort.

Burgenländische Landespartei fehlte

Ludwig und Anderl zogen zu Beginn der Veranstaltung gemeinsam unter Applaus und den Klängen des Hit-Klassikers "Don't Stop Thinking About Tomorrow" von Fleetwod Mac in den Seminarraum ein. Nicht vertreten war zum Auftakt die burgenländische Landespartei, mit der das Verhältnis unverändert unterkühlt ist. Die Begrüßungsworte kamen von Klubobmann Josef Taucher. "Wir hören nicht auf, an morgen zu denken, weil wir die Zukunft gestalten wollen, wir Sozialdemokraten in Wien", versicherte er. Das Motto der Tagung laute "Arbeit, Wandel, Zukunft".

Die Arbeit, so betonte Taucher, verändere sich derzeit stark. "Wir müssen Lösungen anbieten, die keine Einweglösungen sind", zeigte er sich überzeugt. Es brauche Lösungen für verschiedene Berufsgruppen, etwa was die Arbeitszeit oder die Möglichkeit, im Homeoffice tätig zu sein, betreffe. Die SPÖ sei jedenfalls die Partei, die die Zukunft gestalten wolle. Auch wenn das derzeit nicht einfach sei, wie Taucher befand: "Momentan sind wir oft von den Konservativen dazu gedrängt, unsere Errungenschaften zu verteidigen." Top-Thema sei derzeit in allen Umfragen die Teuerung. "Die Menschen schränken sich ein."

Da die Bundesregierung es nicht im nötigen Tempo geschafft habe, etwa einen Mietpreisdeckel einzuführen, habe man zugegriffen und die Wienerinnen und Wiener unterstützt. Man habe vieles ausgeglichen, vor allem für die unteren Einkommensschichten, rechnete Taucher vor. Aufsehen erregende Ankündigungen wie in vergangenen Jahren wird es heuer vermutlich nicht geben, deutete Klubchef Taucher an. Leuchttürme und Milliardenprojekte könne man nicht laufend "herausschütteln", gab er zu bedenken. Es gehe vielmehr darum, die Wienerinnen und Wiener bei dem zu unterstützen, was sie brauchen würden - von der Elementarpädagogik bis zur Pflege.

