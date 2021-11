Ausgangssperren: Schallenberg pfeift Mückstein zurück

Auslöser war die Ankündigung von Mückstein, etwa mit "nächtlichen Ausgangsbeschränkungen" nachzuschärfen, falls eine Evaluierung am Mittwoch ergeben sollte, dass die seit zehn Tagen gültige 2G-Regelung nicht den gewünschten Effekt gebracht habe.

"Wir wollen die Ungeimpften zur Impfung bringen und nicht die Geimpften einsperren", konterte Schallenberg im ORF. Der Kanzler verwies auf den eben eingeführten "dramatischen Schritt", von dem zwei Millionen Menschen betroffen seien. Ein Nachschärfen sei zwar nicht auszuschließen, dass "wir noch einmal in die Nachtgastro gehen, das sehe ich derzeit nicht", sagte der Kanzler.

Video: Weitere Verschärfungen: Regierung uneinig

Verwirrung gibt es um einen von Mückstein für morgen angekündigten neuen Corona-Termin, bei dem "ich diese und weitere Maßnahmen besprechen will", so der Minister. Schallenberg dazu: "Es ist kein Gipfel geplant". Und Richtung Mückstein: "Ich will, dass wir als Regierung mit einer Stimme sprechen." Anders als viele Experten gab sich der Kanzler optimistisch, dass die Maßnahmen wirken. er verwies auf "fast eine halbe Million" Impfungen in der Vorwoche.

Schon bei den Corona-Gipfelgesprächen zuletzt am Sonntag berichteten Ländervertreter von Spannungen zwischen Schallenberg und Mückstein. Letzterem richtete Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (VP) am Rande eines Brüssel-Termins aus, dass sie "absolut gegen allgemeine Ausgangsbeschränkungen" sei und "überhaupt nichts" von seinen Wortmeldungen halte. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP), derzeit Vorsitzender der LH-Konferenz, forderte von Mückstein "Schluss mit der Verwirrung". Schließlich habe man eben erst gemeinsam Schritte beschlossen.

Kein totaler Lockdown

Zieht die Regierung bei anhaltend prekärer Infektionslage einen allgemeinen Lockdown in Erwägung? Zumindest im Hinblick auf diese schärfste Maßnahme dürfte Einigkeit herrschen. Weder Schallenberg noch Mückstein haben öffentlich mit diesem Gedanken gespielt. Nur der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (VP) wollte gestern den Lockdown nicht mehr ausschließen.

Schon bei einer nächtlichen Ausgangssperre würde Neos-Klubvize Nikolaus Scherak den Verfassungsgerichtshof anrufen. Wenn man trotz Impfung und regelmäßiger Testung freiheitsbeschränkenden Maßnahmen unterworfen werde, sei das ein Fall für die Höchstrichter.

Keine Schützenhilfe konnte sich Mückstein auch von SP-Klubvize Jörg Leichtfried erwarten. Ob für die Freiheitsrechte oder das soziale Gefüge, für ihn wäre eine Ausgangssperre "ein sehr massiver Eingriff". Ähnlich wie Schallenberg spricht man sich in der SPÖ notfalls für eine verschärfte FFP2-Maskenpflicht, forciertes Homeoffice oder 2G-Plus bei bestimmten Treffen aus. Mit Kärnten und Niederösterreich kündigten zwei Bundesländer bereits die Ausdehnung der FFP2-Maskenpflicht auf fast alle Lebensbereiche an. (luc)