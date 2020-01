Asylzentren: Nehammer als Wahlhelfer für Burgenlands SP-Landeshauptmann

Dass Minister sich gelegentlich als Wahlhelfer in einen Landtagswahlkampf einbringen, ist durchaus üblich. Dass ein schwarzer Minister sich als Wahlhelfer für einen roten Landeshauptmann engagiert, ist dagegen eher ungewöhnlich.

Tatsächlich dürfte Innenminister Karl Nehammer (VP) auch anderes im Sinn gehabt haben, als er Montagabend im "ZiB2-Interview" von "Asylzentren im Grenzbereich zu Ungarn, Slowenien und Italien", sprach. Doch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP), der nach der Amtsübernahme von Hans Niessl im Februar 2019 am kommenden Sonntag seine erste Wahl schlägt, nahm die Ankündigung dankbar auf – und startete sogleich den Abwehrkampf. Ein derartiges Asylzentrum wäre "ein Anschlag auf das Burgenland", denn das würde Traiskirchen (Erstaufnahmezentrum in Niederösterreich, Anm.) ins Burgenland verlegen. Nehammer "braucht gar nicht zu Gesprächen kommen", richtete Doskozil dem Innenminister aus.

Dem blieb gestern nichts anderes übrig, als zurückzurudern. Man brauche keine "Asylzentren, sondern Schnellverfahren an der Grenze", verlautbarte Nehammer. Am Montag hatte er noch ausgeführt, dass die Polizei und das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl "möglichst grenznah" in einem gemeinsamen Gebäude die Zuständigkeit für Asylverfahren in erster und zweiter Instanz rasch abklären sollen.

Video: Karl Nehammer rudert zurück. Es gehe ihm vor allem um Schnellverfahren an der Grenze, damit Flüchtlinge nicht weitergewunken werden, so Nehammer.

Gestern lieferte das Innenministerium eine etwas andere Darstellung: "Wer beispielsweise in Italien ankommt, betritt dort erstmals europäischen Boden, und Italien ist laut Dublin-Verordnung dafür zuständig", wer sich in Slowenien oder Ungarn befinde, sei dort in Sicherheit und habe "nicht das Recht, sich auszusuchen, wo er einen Asylantrag stellen kann".

Auf die Durchsetzung von Rückführungen pochte auch Doskozil und sah den Innenminister und die VP-geführte Regierung dabei säumig. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) rühme sich stets damit, die Balkan-Route geschlossen zu haben, "wenn er das kann, wird er wohl auch Rückführungsabkommen schließen können", so Doskozil an den Kanzler.

Nicht gerade erfreut zeigte sich Nehammers Parteifreund, der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: Er wolle sich "genau ansehen", was die Regierung plane, die Steiermark habe mit Vordernberg bereits ein Anhaltezentrum. "Überrascht" zeigte sich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SP), mit ihm sei noch nicht gesprochen worden.

Im Regierungsprogramm haben sich ÖVP und Grüne darauf verständigt, "die ersten Schritte im Asylverfahren" im grenznahen Raum abzuwickeln. Darauf verwies gestern Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer. Nehammer habe sich unpräzise ausgedrückt, die weiteren Schritte im Asylverfahren seien nicht an der Grenze vorgesehen. Von einer "Drohung an sämtliche Grenzlandgemeinden" sprach FP-Klubchef Herbert Kickl.

Konkrete Pläne für ein Erstaufnahmezentrum für Asylwerber im Burgenland hatte vor zehn Jahren auch schon die damalige Innenministerin Maria Fekter (VP). Sie hatte 2009 Eberau im Südburgenland als Standort dafür auserkoren. Damit sollte das überfüllte Aufnahmezentrum in Traiskirchen entlastet werden. Nachdem die zunächst nur mit dem Eberauer Bürgermeister abgesprochenen Pläne publik wurden, kam es zu massiven Protesten und schließlich einer Volksbefragung, in der sich 90 Prozent gegen das Zentrum aussprachen. Es wurde nie gebaut.

