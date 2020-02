Anwälte kritisieren "brandgefährliche" Justizdebatte

WIEN. Als "brandgefährlich" bezeichnete Rupert Wolff, Präsident des Rechtsanwaltskammertages, am Freitag die aktuelle Justizdebatte in Österreich. "Der Rechtsstaat gerät in Gefahr, wenn öffentliche Kritik an der Justiz als politische Waffe eingesetzt wird", sagte Wolff bei der Europäischen Rechtsanwälte-Tagung in Wien mit 200 Gästen aus 40 Ländern. Er räumte ein, dass es viele Unzulänglichkeiten in der Justiz gebe. Der Grund sei aber nicht "eine vermutete politische Schlagseite der Gerichte, sondern deren jahrelange systematische Mangelausstattung".

Kritisch äußerten sich auch Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein und der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer über die von Kanzler Sebastian Kurz (VP) losgetretene Justizdebatte. "Selbstverständlich ist auch die Justiz nicht sakrosankt und darf auch kritisiert werden, solange sie nicht als Institution infrage gestellt wird und dadurch Schaden nimmt", sagte Bierlein.

"Schleichende Erosion"

Ex-Bundespräsident Heinz Fischer kritisierte Kurz’ Vorgangsweise. Dieser habe sich nicht in einer Diskussion im Parlament "vor den Augen der Öffentlichkeit, damit sich die Kritisierten und Betroffenen sofort verteidigen können", geäußert, sondern in einem Hintergrundgespräch vor Journalisten. Die Frage sei, "wer wen wann aus welchen Motiven und mit welcher Wortwahl kritisiert".

Ein düsteres Bild von der Lage der Rechtsstaats in Europa zeichnete Bierlein: "Es findet derzeit eine schleichende Erosion demokratischer und rechtsstaatlicher Grundsätze statt." In den Mitgliedsstaaten seien "illiberale und populistische Kräfte auf dem Vormarsch".

Mit Blick auf Polen und Ungarn, die wegen Rechtsstaatsverfahren am Pranger stehen und zugleich zu den größten Empfängern von EU-Förderungen zählen, bekräftigte EU-Justizkommissar Didier Reynders, dass die von der Kommission vorgeschagenen finanziellen Sanktionen das beste Instrument zum Schutz des Rechtsstaates seien.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) sagte, die Entwicklung in einigen Mitgliedsstaaten und die Diskussion in Österreich zeigten, wie zerbrechlich das Bekenntnis zum Rechtsstaat sei. Um Verfahrensdauern zu reduzieren, brauche es mehr Geld für die Justiz.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.