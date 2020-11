Anti-Terror-Paket: Experten bezweifeln Rechtmäßigkeit

Das gilt für die Absicht, den für geistig abnorme Rechtsbrecher vorgesehenen Maßnahmenvollzug auch auf terroristische Rückfalltäter anzuwenden, diese also womöglich ein Leben lang wegzusperren, wie Kanzler Sebastian Kurz (VP) erklärte.

Diese Absicht sei verfassungskonform sehr schwer umzusetzen, sagt die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka. Um einen Täter in den Maßnahmenvollzug einweisen zu können, brauche es zwei einschlägige Vorverurteilungen, was bei einem Terror-Attentäter wohl zu spät sei. Hinzu komme, dass man potenziell terroristische Rückfalltäter "in der Regel nicht als psychisch krank bezeichnen" könne.

Lebenslange Haft

Für Rechtsanwälte-Präsident Rupert Wolff ist lebenslange Haft nur bei jenen möglich, die zu lebenslanger Haft verurteilt worden sind. Mit Blick auf den Wiener Attentäter räumt Matejka ein, dass es Personen gebe, für die man von der Einschätzung her "Lösungen finden muss, wie man sie von der Gesellschaft fernhält".

Für alle anderen müsse man andere Möglichkeiten wie verstärkte "Resozialisierungs- und Deradikalisierungsmaßnahmen" finden. Der Strafrechtsexperte Alois Birklbauer von der Uni Linz verweist darauf, dass Maßnahmenvollzug immer mit einer Therapie verknüpft sei. Diese fehle im Regierungskonzept, das auch deshalb "verfassungsrechtlich sehr problematisch" sei.

"Verfassungsrechtlich bedenklich" ist für Birklbauer auch der Plan, bereits aus der Haft entlassene Gefährder mittels Fußfessel oder Armband elektronisch zu überwachen. Diese Form von Hausarrest gelte immer für Personen, die ihre "Strafe noch nicht vollständig abgesessen haben". Hier ginge es um die Überwachung verurteilter Straftäter, die ihre Haftstrafe abgesessen haben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Terroranschlag in Wien Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.