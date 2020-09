Anschober: Kein zweiter Lockdown in Vorbereitung

Im Gesundheitsministerium wies man das als gezielt gestreutes Gerücht zurück. Ein neuerlicher Lockdown sei nur notwendig, wenn das Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch stehe, und davon könne keine Rede sein, hieß es. Deutlicher wurde nach dem Ministerrat Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) selbst: "Das ist nicht nur eine Ente, das ist eine ganze Entenfarm. Da ist wirklich nichts dran." Er verwies darauf, dass für einen Lockdown nunmehr der Hauptausschuss des Nationalrats zustimmen müsse.

Reisewarnungen "bald" vorbei

Dass die Infektionszahlen in Österreich weiterhin zu hoch seien, gestand Anschober aber zu, immerhin sehe man seit 20. September aber eine Stabilisierung. Hoffnungsvoll zeigte sich der Minister für die Wintertourismus-Hochburgen in Tirol und Vorarlberg, die derzeit von mehreren Reisewarnungen betroffen sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sei dort erstmals wieder unterschritten. Er rechne "bald" mit einer Aufhebung der Reisewarnungen. Genauer definiert wurden die familiären Ausnahmen bei der Quarantänepflicht bei Einreise aus Risikoländern. So ist in "unvorhersehbaren und unaufschiebbaren Fällen", etwa bei Todesfällen oder schweren Krankheiten, kein Test oder Quarantäne nötig.

