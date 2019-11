100 Köpfe für ein Ziel: Der Verhandlungspfad von Kurz und Kogler

Morgen, Freitag, fast eine Woche nachdem man sich zur Aufnahme von Regierungsverhandlungen entschlossen hat, werden Sebastian Kurz und Werner Kogler erstmals ihre türkis-grüne Steuerungsgruppe im Winterpalais in der Himmelpfortgasse versammeln. Sie ist mit jener Zwölferrunde ident, die man von den Sondierungen kennt. Dort wird festgelegt, wann die ebenfalls bereits bestellten sechs Themengruppen-Pärchen (siehe oben) zusammentreten.

Der von außen betrachtet behäbige Start ist der Strategie der Parteichefs geschuldet. Die eigentlichen Kapitel, etwa in der heiklen Gruppe von Elisabeth Köstinger (VP) und Leonore Gewessler (G), sollen in den jeweils mit ein bis vier Personen beschickten Fachuntergruppen verhandelt werden. Beim genannten Beispiel wird es also um die Bereiche Klimaschutz, Umwelt, Infrastruktur und Landwirtschaft gehen. Teilweise geht es um Querschnittmaterien. Immer werden die ab Montag startenden Runden von den Chefs der Themengruppe, in diesem Fall Köstinger und Gewessler, oder in Ausnahmefällen von deren Referenten geleitet.

Kritisches geht nach oben

Ist ein Kapitel fertig, wandert das Ergebnis in die Steuerungsgruppe. Das gilt auch für die "kritischen Materien", bei denen es keine Einigung gab, erklärt ein Koalitionsverhandler. Mit diesem System, in den Fachgruppen sollen insgesamt 100 Verhandler mitarbeiten, könne man in vernünftiger Zeit viel aufarbeiten. Das sei vor allem dann wichtig, wenn es, wie bei Türkis-Grün, um ein Koalitionsprojekt geht, bei dem man bei null beginnen muss. Für Kurz und Kogler gibt es noch einen wichtigen Nebeneffekt: Die breite Beteiligung von Funktionären aus allen relevanten Parteistrukturen soll auch bei kritischen Geistern die Bereitschaft, eine Lösung zu erreichen, erhöhen.

Die Grünen sind übrigens von der ursprünglich geäußerten Absicht, in die eine oder andere Fachgruppe Vertreter von Umwelt- oder Hilfsorganisationen zu entsenden, wieder abgekommen. Man habe in den Ländern "genügend verhandlungserprobte und themensichere Politiker", erklärte ein grüner Stratege im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Schwenk reduziert auch Koglers Risiko, dass sich ein unabhängiger NGO-Experte mit Forderungen verselbständigt. Und es ist wohl ein beschwichtigendes Signal an jene in der ÖVP, die bei einem Bündnis mit der Ökopartei ohnehin einen kaum zumutbaren Kursschwenk befürchten.

Kogler und Kurz sind nun dabei, in den Ländern die Verhandler für die Fachgruppen zu rekrutieren. Letzterer wolle auch "an seinem Team festhalten", heißt es. Aus der türkisen Ministerriege dürfte Ex-Bildungsminister Heinz Faßmann fix sein. Hartwig Löger (Finanzen), bis zum Aufflammen der Casinos-Affäre angeblich gesetzt, ist nun aus dem Rennen.