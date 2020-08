10-Tage-Quarantäne bringt Knick in der Covid-Kurve

Rund 140 aktuell an Covid-19 Erkrankte weniger – das war von Sonntag auf Montag ein ziemlicher Datensprung in der oberösterreichischen Corona-Statistik, den auch die Mitglieder des Landes-Krisenstabes erst gestern auflösen konnten: Der Grund für das deutliche Minus liegt in der Änderung der Dauer für die Corona-Quarantäne von 14 auf 10 Tage.

Die Verringerung der Quarantäne-Dauer wurde unter anderem von den Experten des deutschen Robert-Koch-Institutes angeraten. Die österreichische AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) hat diese Empfehlung übernommen, ebenso per August das Land Oberösterreich. Die Verkürzung der Quarantäne brachte zum Monatswechsel einen statistischen Effekt bei der Zahl der Genesenen.

Nachdem die Zahl der aktuell Erkrankten in Oberösterreich wie erwähnt von Sonntag auf Montag deutlich von 417 auf 273 gesunken ist, sank sie gestern weiter auf 251 (Stand 17 Uhr). Insgesamt befinden sich aktuell 26 Personen in Spitalsbehandlung, fünf davon auf einer Intensivstation.

Auch österreichweit beruhigt sich die Corona-Lage wieder spürbar. Gestern wurden abermals weniger als hundert Neuinfektionen gezählt, in Oberösterreich meldete der Krisenstab 25 Neuinfektionen. Die Testaktivität in Oberösterreich ist nach den dreistelligen Zahlen am Wochenende gestern wieder auf 1124 Tests angestiegen.

Neben Oberösterreich hat gestern übrigens auch Niederösterreich angekündigt, die Quarantäne-Dauer auf zehn Tage zu verkürzen. Dies sei "ein guter und wichtiger Schritt", sagte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SP).

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.