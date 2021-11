Zustimmungswerte für Joe Biden im Sinkflug

Von 1000 telefonisch befragten Personen waren nur 41 Prozent der Meinung, dass Biden einen guten Job macht, 53 Prozent stellten ihm ein schlechtes Zeugnis aus, wie am Sonntag aus der Umfrage der "Washington Post" und des Senders ABC hervorging. Bidens Zustimmungswerte sind damit in drei aufeinanderfolgenden Umfragen gefallen. Im April, rund drei Monate nach seinem Amtsantritt, hatten noch 52 Prozent der Befragten erklärt, er mache einen guten Job. Bidens Popularität leidet unter dem chaotischen Abzug aus Afghanistan, der anhaltenden Corona-Pandemie und der massiv angestiegenen Inflationsrate in den USA.