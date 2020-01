War es ein versehentlicher Abschuss oder ein technischer Defekt?

War es ein technischer Defekt oder eine Rakete, die die ukrainische Passagiermaschine Mittwochfrüh nahe Teheran vom Himmel geholt hat? US-Offizielle sagten am Donnerstag, die Boeing 737-800 mit 176 Menschen an Bord sei sehr wahrscheinlich von der iranischen Luftwaffe aus Versehen abgeschossen worden. Die USA hätten laut US-Medienberichten Radarsignale empfangen, als die Boden-Luft-Rakete ihr Ziel ansteuerte. US-Satelliten hätten Infrarot-Aufnahmen von zwei Raketenstarts und einer Explosion empfangen.

Heftige Spekulationen löste auch ein bei Twitter aufgetauchtes Foto aus, das angeblich einen in der Nähe der Absturzstelle gefundenen Such- und Sprengkopf einer russischen Tor-M1-Rakete zeigt. Russland lieferte 2007 mehrere der Raketensysteme an den Iran. Die Echtheit des Fotos konnte jedoch nicht geklärt werden.

Der Branchendienst Avherald fragte bei den iranischen Unfallermittlern nach, ob ein Raketenbauteil an der Absturzstelle gefunden wurde. Dies wurde verneint. "Wir haben Beweise und Trümmer des Flugzeugs aufbewahrt und dieses Teil nie gefunden", wird Unfallermittler Hassan Rezaeifar zitiert.

Der Iran hatte bereits kurz nach dem Absturz der Boeing 737 von Ukraine International Airlines (UIA) einen technischen Fehler an dem US-Modell als Ursache für die Katastrophe genannt. Experten warnten hingegen vor einer schnellen Festlegung, warum die Boeing beim Flug PS752 von Teheran nach Kiew nach wenigen Minuten abstürzte. Angesichts der militärischen Spannungen in der Region mit dem Iran-USA-Konflikt sei auch ein Abschuss eine Möglichkeit.

Die Nachrichtenagentur Reuters verweist auf Einschätzungen westlicher Geheimdienste, die eher ein Technikversagen vermuten. Drei Informanten aus den USA, Europa sowie Kanada hätten die Ansicht vertreten, dass dieses erst drei Jahre alte Flugzeug nicht von einer Rakete getroffen wurde.

Blackboxes geborgen

Die iranischen Unfallermittler veröffentlichten am Donnerstag einen ersten Bericht zu dem Absturz. Danach gebe es Indizien für ein Technikversagen, weil die Flugroute einen Verlauf zeige, als wolle der Pilot zum Flughafen zurückkehren. Einen Notruf setzte er allerdings nicht ab. Zeugen am Boden sowie Flugzeugbesatzungen in der Luft berichteten von einem brennenden Flugzeug. Die beiden Blackboxes des Flugzeugs wurden geborgen, aber die Datenträger seien teilweise beschädigt, heißt es.