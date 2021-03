Wahlerfolge für die Grünen und die SPD, schwere Niederlagen für die CDU

Strahlende Gesichter bei den Grünen und der SPD, Katerstimmung bei der CDU: Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die jeweiligen Amtsinhaber – Winfried Kretschmann (Grüne) und Malu Dreyer (SPD) – gestern souverän gewonnen. Für die CDU, die sich in beiden südlichen Bundesländern lange Zeit Hoffnungen auf Platz eins gemacht hatte, setzte es hingegen empfindliche Niederlagen.

In Baden-Württemberg, dem früheren Kernland der CDU, konnte der grüne Ministerpräsident Kretschmann das Rekordergebnis von 2016 sogar nochmals verbessern – auf nunmehr 32,3 Prozent (+ 2,0 Prozentpunkte). Die CDU landete bei nur noch 23,5 Prozent. Spannend war bis zuletzt laut Hochrechnungen der Kampf um Platz drei – zwischen SPD, AfD und FDP. In Stuttgart deutet damit alles auf eine dritte Amtszeit des 72 Jahre alten Kretschmann hin, der seit 2011 erster grüner Ministerpräsident in Deutschland ist.

Winfried Kretschmann (G) konnte den Abstand auf die CDU deutlich vergrößern. Bild: AFP

Allerdings könnte es künftig statt der grün-schwarzen Koalition eine sogenannte Ampelkoalition aus Grünen, der SPD und der FDP geben. Kretschmann antwortete im TV-Sender ARD jedoch nicht auf die Frage, ob die Zeichen nun auf Grün-Rot-Gelb statt Grün-Schwarz stehen. Er sprach nur von „einem guten Ergebnis“.

Mainz: SPD bleibt klar vorne

In Rheinland-Pfalz holte die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer 35,7 Prozent und stagnierte damit. Die Sozialdemokraten sind in dem Bundesland nun mehr als doppelt so stark wie auf Bundesebene. Die CDU mit Herausforderer Christian Baldauf stürzte auf nur noch 26,8 Prozent ab (minus fünf Prozentpunkte). Die Grünen legten auf 8,0 Prozent zu, die AfD verlor 3,0 Prozentpunkte auf 9,6 Prozent und die FDP stagnierte bei 5,9 Prozent. Jubel gab es bei den „Freien Wähler“ (FW), die laut Hochrechnung zum ersten Mal den Landtagseinzug geschafft haben. Damit sind sie nach Bayern und Brandenburg nun in drei Landtagen vertreten.

Video: Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

In Mainz wird aller Voraussicht nach auch künftig wieder eine Ampelkoalition unter der Führung der SPD-Ministerpräsidentin regieren. Dreyer zeigte sich sehr zufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl. Es sei „einfach nur schön, dass wir so klar an der Spitze stehen“, sagte sie in einer ersten Reaktion am Abend. Die SPD habe erneut einen „klaren Regierungsauftrag“.

Zur Frage, ob sie die derzeitige Ampelkoalition mit FDP und Grünen fortsetzen wolle, äußerte sich Dreyer zunächst nur vage. Sie habe „nie einen Zweifel daran gelassen, dass das Regierungsbündnis ein tolles war“, das sie auch weiterführen würde. „Aber jetzt freue ich mich zunächst einmal.“

Wahlbeteiligung gesunken

Die Wahlbeteiligung sank bei den ersten Landtagswahlen seit Beginn der Corona-Pandemie. Sie lag in Baden-Württemberg bei 62,5 Prozent (2016: 70,4 Prozent) und in Rheinland-Pfalz bei 64 Prozent (2016: 70,4 Prozent). Bemerkenswert war die hohe Zahl der Briefwähler – 50 Prozent in Baden-Württemberg und 65 Prozent in Rheinland-Pfalz.

Von einem „großen Wahlergebnis“ sprachen die Grünen. „Zum dritten Mal in Folge haben Grüne in Baden-Württemberg zugelegt, sind wieder stärkste Kraft geworden, und auch in Rheinland-Pfalz konnten wir deutlich unsere Stimmen verdoppeln“, sagte die Co-Parteivorsitzende Annalena Baerbock. „Es ist ein super Start ins Super-Wahljahr“, sagte Co-Parteichef Robert Habeck.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zeigte sich begeistert über das gute Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. „Ich freue mich wahnsinnig, dass Malu Dreyer gewonnen hat“, sagte er im ZDF. Das Wahlergebnis zeige, dass die SPD „das Vertrauen der Menschen“ gewinne, wenn sie regiere. Das Wahlergebnis in Baden-Württemberg (11,1 Prozent) stelle ihn hingegen „nicht zufrieden“, gab Klingbeil zu. Nun stelle sich die Frage, ob es die SPD in Stuttgart in die Regierung schaffe.

Schäuble: "Kein schöner Abend"

„Für die CDU ist das kein schöner Abend, aber das war vorhersehbar“, sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Positiv sei, dass die „extremen Parteien“ nicht gewonnen, sondern verloren hätten. Die Wahlen galten auch als Bewährungsprobe für den neuen deutschen CDU-Chef Armin Laschet. Über den Kanzlerkandidaten, der in Merkels Fußstapfen treten soll, entscheiden die christdemokratischen Schwesterparteien CDU und CSU im April oder Mai.

Die beiden Landtagswahlen haben laut CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak aber keine Auswirkungen auf die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union. Es bleibe beim Zeitplan, dass CDU und CSU dies zwischen Ostern und Pfingsten entscheiden würden, sagte Ziemiak.