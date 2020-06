Tschechien öffnet Grenzen ab 15. Juni - keine Quarantäne, kein Test erforderlich

Unter den "sicheren" Ländern sind alle Nachbarstaaten, einschließlich Österreich, teilte Außenminister Tomas Petricek auf einer Pressekonferenz nach der Regierungssitzung am Montag mit.

Diese Länder sind in der "grünen" Gruppe von Staaten, die als "sicher" in Bezug auf die Coronavirus-Infektion betrachtet werden. Der bilaterale Fremdenverkehr werde möglich sein, auch mit anderen europäischen Staaten, die "mittleres Risiko" ("orange" Gruppe) oder "hohes Risiko" ("rote" Gruppe) darstellen. Allerdings werde man bei der Einreise bzw. Rückkehr nach Tschechien einen negativen Coronatest vorlegen oder in häusliche Quarantäne gehen müssen.

Zur "orangen" Gruppe zählen beispielsweise Frankreich, Italien und Spanien. In der "roten" Gruppe sind Schweden und Großbritannien. Das tschechische Außenministerium werde das "Verkehrsampel-System" regelmäßig entsprechend der epidemiologischen Situation in einzelnen Staaten aktualisieren, hieß es weiter.

Regeln für den Fremdenverkehr mit den Staaten außerhalb der EU hat die tschechische Regierung zunächst nicht festgelegt. Dies wolle man erst später koordiniert mit der gesamten EU machen, so Petricek.

