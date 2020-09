Trump verteidigt mutmaßlichen Todesschützen

"Er hat versucht, von ihnen wegzukommen und dann ist er gefallen und dann haben sie ihn sehr heftig angegriffen", sagte Trump am Montag zu dem Vorfall. "Ich denke, er war in großer Not, er wäre wahrscheinlich getötet worden."

Der 17-jährige Kyle Rittenhouse schoss bei Protesten mit einem Sturmgewehr auf drei Demonstranten, zwei starben. Rittenhouse wurde als Erwachsener wegen zwei Mordfällen ersten Grades und eines Mordversuchs angeklagt. Sein Anwalt hat angekündigt, er werde auf Notwehr plädieren.

Trump wird am Dienstag in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin erwartet. In der Stadt kommt es seit Tagen zu Protesten und Ausschreitungen, seit ein Polizist bei einer versuchten Festnahme dem 29-jährigen Jacob Blake mehrfach in den Rücken geschossen und schwer verletzt hatte.

Vor dem Hintergrund von Trumps zentralem Wahlkampfthema Recht und Ordnung lehnte der republikanische Präsident ab, die Gewalttaten seiner Anhänger zu verurteilen und wirft den "linken Demokraten" vor, "Aufruhr und Anarchie" im Land zu schüren. In einem Amerika unter Joe Biden gebe es keine Sicherheit. Der Demokrat Biden, Trumps Herausforderer bei den Wahlen am 3. November, zeichnet Trump für die Gewalt im Land verantwortlich.

"Dieser Präsident hat vor langer Zeit jede moralische Führung in diesem Land eingebüßt", sagte Biden während eines Wahlkampfauftritts in Pittsburgh am Montag. "Er kann die Gewalt nicht aufhalten - weil er sie jahrelang geschürt hat."

Trump verzögert Herausgabe seiner Steuerunterlagen

Im Streit um die Herausgabe seiner Steuerunterlagen hat US-Präsident Donald Trump Berufung eingelegt. Er forderte das Bundesberufungsgericht am Montag auf, die Dokumente nicht dem Staatsanwalt Cyrus Vance zu übergeben. Falls erforderlich, werde er den Obersten Gerichtshof bitten einzugreifen, erklärte Trump. Ein Sprecher des Staatsanwalts lehnte eine Stellungnahme ab.

Vance hatte bei Trumps langjähriger Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars LLP die Steuererklärungen für acht Jahre im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Untersuchung der Geschäftspraktiken des Präsidenten eingefordert und per Gerichtsentscheid die Herausgabe erwirkt.

In den USA ist es üblich, dass der Präsident der Öffentlichkeit Einblick in seine Finanzen gewährt und seine Steuererklärung veröffentlicht. Trump, der sich im November zur Wiederwahl stellt, brach mit dieser Tradition. Er war durch alle Instanzen gezogen, um die Dokumente weiter unter Verschluss zu halten.

Nun ist unwahrscheinlich, dass die Steuererklärungen vor den Präsidentschaftswahlen am 3. November veröffentlicht werden. Vance sagte, der fortgesetzte Rechtsstreit habe Trump effektiv eine "vorübergehende absolute Immunität" verliehen, die die Gerichte in den Vorinstanzen immer abgelehnt hätten.

