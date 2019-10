Spanien erlässt neuen Haftbefehl gegen Puigdemont

Nach dem historischen Urteil mit jahrelangen Haftstrafen für katalanische Separatistenführer unternimmt die spanische Justiz einen neuerlichen Versuch, des flüchtigen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont habhaft zu werden. Höchstrichter Pablo Llarena hat am Montag einen internationalen sowie einen Europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont erlassen, berichten spanische Medien.

Der Separatistenführer hatte sich nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017, das von der spanischen Regierung mit der Aufhebung der Autonomie Kataloniens beantwortet wurde, ins Ausland abgesetzt. Im Vorjahr schlugen zwei Versuche fehl, seine Auslieferung mit einem Europäischen Haftbefehl zu erreichen. Puigdemont, der im Exil in Brüssel lebt, hatte sich auch bei der spanischen Europawahl im Mai aufstellen lassen und dabei ein Mandat gewonnen. Er kann es aber nicht antreten, weil er sich weigert, den in Spanien vorgeschriebenen Amtseid abzulegen.