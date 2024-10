Selenskyj stellte "Siegesplan" im Parlament in Kiew vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Mittwoch seinen bisher nicht offiziell vorgelegten „Siegesplan“ im Parlament in Kiew vorgestellt. Wie bereits in den Wochen davor durchgesickert ist, fordert er darin eine sofortige NATO-Beitrittseinladung. Russland habe nur deshalb den Krieg gegen die Ukraine beginnen und damit die europäische Sicherheit untergraben können, weil Kiew nicht Mitglied des westlichen Militärbündnisses sei, so Selenskyj.

Zudem schließt er jeden Verzicht auf ukrainisches Territorium aus - genauso wie ein „Einfrieren“ des Konflikts.

Neben einem Gebietsverzicht zugunsten Russlands schloss Selenskyj auch ein "Einfrieren" des Konflikts aus. Die westlichen Verbündeten rief er auf, sein Land zum NATO-Beitritt einzuladen, "und zwar jetzt". Russland habe nur deshalb den Krieg gegen die Ukr aine beginnen und damit die europäische Sicherheit untergraben können, weil Kiew nicht Mitglied des westlichen Militärbündnisses sei.

NATO reagiert zurückhaltend

NATO-Generalsekretär Mark Rutte reagierte zurückhaltend auf den ukrainischen Wunsch nach einer raschen Einladung. Er verwies auf die Beschlüsse des jüngsten NATO-Gipfels in Washington. Dort hatten sich Befürworter einer schnellen Einladung nicht gegen Gegner wie die USA und Deutschland durchsetzen können. Die Bündnisstaaten konnten sich in Washington lediglich darauf verständigen, der Ukraine allgemein zuzusichern, dass sie auf ihrem Weg in das Verteidigungsbündnis nicht mehr aufzuhalten sei.

In Treffen mit US-Präsident Joe Biden und anderen westlichen Staatschefs hatte Selenskyj seinen „Siegesplan“ bereits besprochen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper