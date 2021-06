Rom: Berlusconi und Salvini rücken enger zusammen

Die beiden Parteichefs einigten sich am Wochenende auf die Gründung einer Föderation von Mitte-Rechts-Parteien, die die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi unterstützen. Geplant ist eine gemeinsame Fraktion im Parlament in Rom, wie italienische Medien berichteten.

Ziel der Mitte-Rechts-Föderation ist es, gemeinsame Kandidaten für die Bürgermeisterwahlen in 1300 Gemeinden im Oktober und für die Parlamentswahlen zu finden, die spätestens 2023 stattfinden werden. Im Herbst 2021 wird in Großstädten wie Rom, Mailand, Neapel, Turin und Bologna gewählt. Geplant sind auch Wahlen in der süditalienischen Region Kalabrien.

Die Rechtsaußenpartei "Fratelli d’Italia", schärfster Konkurrent der Lega im Rechtslager und einzige Oppositionspartei, wird der Föderation nicht beitreten. "Es ist schwierig, Regierungs- und Oppositionskräfte zu bündeln", sagte Salvini zur Begründung.

"5 Sterne" wählen neue Führung

Unterdessen wurde bekannt, dass die stärkste Regierungspartei, die 5-Sterne-Bewegung, Ende Juni ein neues Statut und eine neue Führung bekommen werde. Das kündigte Ex-Premier Giuseppe Conte an, der mit der Umstrukturierung der populistischen Partei beauftragt wurde. Sehr wahrscheinlich ist, dass Conte neuer Parteichef der populistischen Bewegung wird.