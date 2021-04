Keine Zweitimpfung für Jüngere mit AstraZeneca?

In Deutschland ist der AstraZeneca-Impfstoff mittlerweile nur noch für Personen über 60 Jahre zugelassen. Außerdem hat die Ständige Impfkommission (Stiko) nun jüngeren Geimpften ein anderes Vakzin für die Zweitimpfung empfohlen. Unter 60-Jährigen, die einmal mit AstraZeneca geimpft wurden, solle nach zwölf Wochen anstelle der zweiten AstraZeneca-Dosis ein Serum von Biontech oder Moderna verabreicht werden, teilte das Gremium mit.

Im Magazin "Spiegel" nahm Stiko-Chef Thomas Mertens unterdessen Stellung zu den wechselnden Empfehlungen seines Expertengremiums bezüglich des AstraZeneca-Vakzins: "Das in Deutschland für die Sicherheitsüberwachung zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hatte ein sehr deutliches Signal erkannt, darauf musste die Stiko reagieren", sagte Mertens.

Einen Imageschaden für die Impfkampagne sieht er nicht. "Die aktuelle Situation zeigt, dass das Sicherheitssystem in Deutschland funktioniert. Er finde es schade, "dass hier nur das Negative betont wird". Es komme jetzt auf die Umverteilung an, um das Impftempo nicht zu gefährden. "In Deutschland gibt es genug Menschen ab 60 Jahre, die sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen und noch nicht geimpft sind. Sie können den Impfstoff von AstraZeneca erhalten. Es fallen also keine Impfdosen weg", betonte Mertens.

Die Bundesregierung hatte erst am Dienstag beschlossen, AstraZeneca nur noch an Menschen über 60 Jahre zu verimpfen. Hintergrund sind Thrombose-Fälle vor allem bei jüngeren Frauen.

Präsident Steinmeier geimpft

Bereits am Donnerstag hatte sich der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (65) mit AstraZeneca impfen lassen. Innenminister Horst Seehofer (71, CSU) lehnt AstraZeneca hingegen ab: "Ich lasse mich nicht bevormunden", so Seehofer. Dazu sagte Andreas Gassen, Chef der Kassenärzte: "Das ist nur begrenzt hilfreich. Ich kenne die Risikokonstellation von Herrn Seehofer nicht, aber im Zweifel wäre in diesem Fall wahrscheinlich Schweigen ist Gold die klügere Variante gewesen."

