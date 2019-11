IS-Terrormiliz schwört Rache

"Vorsicht vor Vergeltung gegen ihre Nation und ihre Brüder von Ungläubigen und Abtrünnigen", sagte ein IS-Sprecher an die USA gewandt in einer Videobotschaft, die vom Nachrichtendienst der Miliz Amak veröffentlicht wurde. Der IS bestätigte den Tod von Baghdadi und ernannte Abu Ibrahim Al-Qurashi als dessen Nachfolger.

Experten war der Name bislang nicht bekannt. Sie gehen davon aus, dass sich der IS nach dem Tod von Baghdadi zersplittern könnte und die Hauptaufgabe eines neuen Anführers die Einigung der Miliz sein dürfte. Seit dem Tod von Baghdadi hat der IS Dutzende Anschläge im Irak, Syrien, Afghanistan für sich reklamiert.