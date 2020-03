Großbritannien schwimmt gegen den Strom

Der Druck auf die britische Regierung, drastischere Maßnahmen im Kampf für die Eindämmung des Coronavirus einzuführen, steigt: Bis dato sind die Schulen noch geöffnet, auch Großveranstaltungen sind noch erlaubt. Nur wer Fieber oder Husten habe, solle zu Hause bleiben, lautet die Empfehlung der Regierung.

Die britische Gesundheitsbehörde "Public Health England" rechnet laut einem Bericht der Zeitung "The Guardian" damit, dass die Corona-Krise bis zum Frühjahr 2021 dauern könnte. Das Blatt beruft sich dabei auf ein geheimes Briefing der Behörde. Bis zu 80 Prozent der Briten könnten sich demnach in den kommenden zwölf Monaten infizieren, heißt es in dem Papier, das der Zeitung zugespielt wurde.

In einem Kommentar kritisiert der "Guardian" die konservative Regierung unter Premier Boris Johnson ungewöhnlich scharf: "Die Unentschlossenheit von Ministern beschwört das Schreckgespenst eines Massensterbens und eines möglichen Chaos in einem unterfinanzierten staatlichen Gesundheitssystem herauf."

"Eigene Entscheidung getroffen"

Johnson schlägt auch heftige Kritik von Eltern entgegen, weil er Schulschließungen noch immer ablehnt. Viele Familien schickten ihre Kinder offenbar gestern nicht zur Schule, wie mehrere Lehrer berichteten. Eine Petition für Schulschließungen auf der Internetseite des Unterhauses erhielt fast 600.000 Unterschriften. "Ich glaube, die Regierung handelt unverantwortlich und riskiert zum Schutz der Wirtschaft Leben", sagte etwa Suzana Ilieva aus Doncaster in England. "Ich habe mit meinem Mann meine eigene Entscheidung getroffen."

Die Regierung wies die Kritik zurück: Ein Sprecher Johnsons sagte, in Großbritannien habe es mehr Tests gegeben als in den meisten anderen Ländern. Die Wissenschaft empfehle derzeit nicht, die Schulen zu schließen. Großbritannien meldete am Montag knapp 1400 Infizierte und 35 Tote – weniger als beispielsweise in Spanien, Frankreich oder Italien.

Irland schließt alle Pubs

In Irland sind seit gestern Tausende Pubs und Bars geschlossen. Dies gilt zunächst für knapp zwei Wochen. Noch am Wochenende waren die Lokale etwa in Dublin und Cork sehr gut besucht, obwohl die Zahl der Infizierten steigt.

Der Chef des Verbands der irischen Restaurants forderte die Regierung auf, auch den Betrieb von Cafés und Restaurants zu untersagen. Das Vermeiden von sozialen Kontakten funktioniere derzeit nicht im Land, sagte Adrian Cummings dem Sender "RTE". Schulen und Kindergärten sind im Land schon geschlossen. Auch die Paraden zum heutigen St. Patrick’s Day wurden bereits verboten.

