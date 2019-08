Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem Unterhaus in London eine Zwangspause von Mitte September bis 14. Oktober verordnet. Er holte gestern die Zustimmung von Queen Elizabeth II. ein, ihre Parlamentseröffnung bereits Mitte Oktober zu halten. Mit diesem konstitutionellen Akt läutet die Monarchin eine neue Legislaturperiode ein, dem eine Sitzungspause des Parlaments vorausgehen muss.

Durch die Genehmigung des Wunsches Johnsons bleibt den Gegnern des Premiers so gut wie keine Möglichkeit mehr, den von dessen Regierung angedrohten ungeordneten Brexit, also einen EU-Austritt ohne Abkommen, zu verhindern. Johnson wies den Vorwurf zurück, das Parlament im Streit über den EU-Austritt ausschalten zu wollen. "Wir müssen mit unserer nationalen Agenda weiterkommen. Dafür brauchen wir Gesetzgebung", sagte Johnson.

Er verwies auf seine bereits angekündigten Pläne im Bereich Gesundheit, Kriminalitätsbekämpfung und Bildung. Dem Unterhaus bliebe auch nach dem 14. Oktober "genug Zeit, um den Brexit zu debattieren".

"Schwarzer Tag für Demokratie"

Die Opposition tobt und sieht eine "Kriegserklärung an das Parlament". Labour-Chef Jeremy Corbyn sagte, Johnsons Plan sei "eine Schandtat und Bedrohung für unsere Demokratie". Sein Schreiben an die Queen mit der Bitte um ein Vier-Augen-Gespräch kam jedenfalls zu spät.

Corbyn kündigte daraufhin einen Misstrauensantrag gegen Premier Johnson an. Einen Zeitplan dafür nannte er gestern allerdings noch nicht.

Parlamentspräsident John Bercow reagierte auf Johnsons Aktion ebenfalls empört. Diese sei ein "Frevel gegen die Verfassung". "Wie auch immer man es verpackt, es ist offensichtlich, dass die Absicht hinter einer Sitzungsunterbrechung zu diesem Zeitpunkt wäre, das Parlament von einer Brexit-Debatte (...) abzuhalten."

Der frühere Schatzkanzler Philip Hammond twitterte: "Zutiefst undemokratisch." Es sei eine Schande, wenn das Parlament davon abgehalten werde, der Regierung in Zeiten einer nationalen Krise auf die Finger zu schauen. "Der heutige Tag wird als schwarzer Tag für die Demokratie in Großbritannien in die Geschichte eingehen", schrieb die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon auf Twitter – wenn es den Abgeordneten nicht gelinge, Johnsons Pläne zu stoppen.

Sitzungen auch 1948 ausgesetzt

Seit mehr als 70 Jahren ist es das erste Mal, dass eine Regierung dieses radikale Mittel gegen das eigene Parlament einsetzt. 1948 hatte der damalige Premier Clement Attlee drei Sitzungen des Parlaments ausgesetzt, um den Widerstand im Oberhaus gegen seine seinerzeit revolutionären Sozialstaatspläne zu umgehen.

