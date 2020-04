"Egoistisch, falsche Botschaft": Heftige Kritik nach Trumps WHO-Schelte

Die USA sind das mit Abstand am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Laut jüngsten Zahlen der Johns Hopkins Universität in Baltimore gab es gestern 614.482 bestätigte Infektionen, mehr als 27.000 Menschen starben bereits an der neuartigen Lungenkrankheit. Dennoch stellte US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Mittwoch "eine abgestufte und baldige Lockerung" der Corona-Beschränkungen in Aussicht.

Trump nutzte seinen Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses aber in erster Linie dafür, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) scharf zu kritisieren. Und er kündigte an, den US-Beitrag auf Eis zu legen. Er habe die Regierung angewiesen, die Zahlungen zu stoppen, während überprüft werde, welche Rolle die WHO bei der "schlechten Handhabung und Vertuschung der Corona-Ausbreitung" gespielt habe, sagte Trump.

Durch das Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf die Angaben aus China habe sich die Epidemie "dramatisch verschlimmert" und rund um die Welt verbreitet, sagte Trump. Die zahlreichen Fehler der Organisation seien für "so viele Todesfälle" verantwortlich, behauptete Trump. Der Präsident kritisierte insbesondere, dass die WHO sich gegen Einreisesperren aus China ausgesprochen hatte.

Die WHO habe es zudem verabsäumt, die Angaben der chinesischen Regierung kritisch und zeitnah zu überprüfen. Mit einem schnelleren und entschlosseneren Einschreiten der WHO hätte die Epidemie "mit wenigen Toten auf ihren Ursprungsort begrenzt werden können", behauptete Trump.

Die Kritik am Vorgehen des US-Präsidenten fällt – auch in den USA – heftig aus: Die EU bedaure Trumps Entscheidung zutiefst, sagte Außenbeauftragter Josep Borrell. Es gebe keinen Grund, der diesen Schritt zu einem Zeitpunkt, da die Bemühungen der WHO nötiger seien denn je, rechtfertige.

UNO-Chef: "Zeit für Solidarität"

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres betonte, es sei "nicht die Zeit, die Ressourcen für die Weltgesundheitsorganisation oder eine andere humanitäre Organisation im Kampf gegen das Virus zu reduzieren". Zudem hielt Guterres fest: "Jetzt ist die Zeit für die internationale Gemeinschaft gekommen, solidarisch zusammenzuarbeiten, um dieses Virus und seine niederschmetternden Folgen zu bekämpfen."

Russland kritisierte den Stopp als egoistisch. "Das ist der Ausdruck eines äußerst egoistischen Herangehens der amerikanischen Regierung gegenüber dem, was in der Welt im Zusammenhang mit der Pandemie geschieht", sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow. Der deutsche Außenminister Heiko Maas betonte, es müsse bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie eine enge internationale Zusammenarbeit geben. "Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen in der Coronakrise nicht." Das Virus kenne keine Grenzen.

"Der Schritt sendet die falsche Botschaft mitten in der Pandemie aus", kritisierte Amesh Adalja, ein Infektionsexperte der amerikanischen Johns Hopkins Universität.

Zwei Millionen Fälle

2 Millionen Corona-Fälle und mehr als 132.200 Todesfälle sind laut den aktuellen Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (15. April, 21.30 Uhr) bisher weltweit nachgewiesen. Mit großem Abstand am stärksten betroffen sind die USA – gefolgt von mehreren Staaten in Europa.

