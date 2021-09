Das Klebeband, mit dem der Tresor für die Stimmzettel versiegelt war, sei in der Nacht abgerissen und schräg wieder aufgeklebt worden. „Unsere Beobachter haben es morgens entdeckt. Ich war gerade in dem Wahllokal mit der Nummer 920, der Safe hätte erst um 20 Uhr heute am Abend geöffnet werden dürfen“, sagte Aljona Popowa mit sachlichem Gesicht.