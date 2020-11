Es war Revolutionsführer Ali Khamenei, der nach dem Mord am iranischen Atomwissenschafter Mohsen Fakhrizadeh am Freitag die Marschrichtung vorgab: Zunächst müssten die zuständigen Stellen das Verbrechen untersuchen, um dann die Täter und ihre Befehlshaber zur Rechenschaft zu ziehen, forderte das geistliche Oberhaupt des Iran. Gleichzeitig seien die "wissenschaftlichen und technologischen Bemühungen des Märtyrers" in allen Bereichen fortzusetzen.