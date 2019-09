Brexit-Gespräche mit EU kommen "mit Schwung" voran

Es sei "noch eine Menge Arbeit zu tun, aber es gibt das gemeinsame Ziel, eine Vereinbarung zu erzielen." Die Reaktion der EU-Kommission war unterdessen verhalten.

Die EU wie Großbritannien wollten einen ungeregelten Brexit verhindern, erklärte Barclay. Denn dieser würde "beiden Seiten schaden". Die EU-Kommission teilte nach dem Gespräch lediglich mit, man habe über den Stand der Dinge bei der gemeinsamen Zukunft und der Ansätze zur Vermeidung einer harten Grenze zu Irland gesprochen. Eine funktionierende und juristische verbindliche Lösung innerhalb des Ausstiegsvertrags sei dabei sehr wichtig.

Barclay hatte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Freitag getroffen. Ihm zufolge sollen die Gespräche Anfang kommender Woche auf technischer Ebene fortgesetzt werden. Dabei sollen laut der Kommission "Konzepte, Prinzipien und Ideen, die das Vereinigte Königreich vorgelegt hat", diskutiert werden.

Die Auffanglösung zu Nordirland soll Grenzkontrollen zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Irland nach dem für den 31. Oktober geplanten Brexit verhindern. Nach dem sogenannten Backstop würde das Vereinigte Königreich notfalls als Ganzes in einer Zollunion mit der EU bleiben, was die Brexit-Hardliner in Großbritannien ablehnen.

Die irische Regierung fürchtet ihrerseits ein Wiederaufflammen des blutigen Nordirland-Konflikts, sollte es zu Grenzkontrollen kommen. Dublins Außenminister Simon Coveney kritisierte am Freitag, dass der britische Premierminister Boris Johnson die Auffanglösung aus dem geplanten Austrittsvertrag mit der EU streichen wolle, ohne wirkliche Gegenvorschläge zu machen. Dies schaffe "ernsthafte Probleme", sagte er der BBC.

Barclay erklärte dazu, auch Dublin habe erklärt, dass ein Brexit ohne Abkommen "nicht im Interesse der irischen Regierung sei". Er verwies darauf, dass das Treffen mit Barnier am Freitag auch länger gedauert habe als geplant. Dies zeige, dass alle Seiten "sehr hart" daran arbeiteten, eine Lösung zu finden.

Die britische Regierung hofft, den Backstop durch "alternative Vereinbarungen" zu ersetzen, die sichtbare Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland verhindern sollen. Dabei geht es um technische Lösungen zur Erfassung des Warenexports, etwa im Voraus ausgefüllte Online-Zollerklärungen und das Scannen von Barcodes auf Lastwagen und Containern.

