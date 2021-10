Berlin: Ampel könnte Cannabis legalisieren

Liberale und Grüne sind für eine Legalisierung von Cannabis. Die SPD war bisher verhaltener. Nun hat sich aber auch deren Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dafür ausgesprochen, dies in einem möglichen Koalitionsvertrag festzuschreiben.

Während die möglichen kleineren Koalitionspartner in Berlin die Legalisierung und einen "Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften" präferieren, befürworten die Sozialdemokraten eine "regulierte Abgabe" an Erwachsene zunächst in Modellprojekten mit Präventions- und Beratungsangeboten.

Polizeigewerkschaften warnen dagegen vor einer Legalisierung. Sie argumentieren unter anderem, bei Cannabis handle es sich um eine oft verharmloste Droge, die gerade bei Jugendlichen zu erheblichen Gesundheitsproblemen und sozialen Konflikten führen könne.