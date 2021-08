Aus für kostenlose Corona-Schnelltests

Neue Verschärfungen in der Corona-Pandemie in Deutschland. Bei Verhandlungen über den weiteren Kurs vereinbarten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder gestern das Aus für die kostenlosen Schnelltests per 11. Oktober.

Tests für Aufenthalte in öffentlichen Innenräumen – Krankenhäuser, Pflegeheime, Gastronomie, Teilnahme an Veranstaltungen in Innenräumen, Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen – werden dann verpflichtend vorgeschrieben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über einen Wert von 35 steigt. Für Genesene und Geimpfte gilt sie nicht. Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bekommen die Tests weiterhin vom Staat bezahlt, heißt es. Eine Ausnahme für alle gilt für Gottesdienstbesuche. Zudem soll das Angebot kostenloser Corona-Tests am Arbeitsplatz bleiben. Ein Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein.

Bisher war es Bürgerinnen und Bürgern möglich, mindestens einmal wöchentlich kostenlose Schnelltests machen zu lassen. Wie viel die Schnelltests künftig kosten, liegt in den Händen der Anbietenden privater Testzentren. In der Vergangenheit gab es Angebote zwischen 20 und 30 Euro je Schnelltest.

Einig waren sich Kanzlerin und Länderchefs auch beim Punkt "Corona-Notlage": Diese soll über den 30. September hinaus um drei Monate verlängert werden.