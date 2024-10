Asyl: Nehammer zeigt Verständnis für Polen

Polen sei "tatsächlich in einer Notlage", sagt Österreichs Kanzler Karl Nehammer. Polen, die baltischen Staaten und Finnland seien von "perfiden Maßnahmen" von Russland und Belarus betroffen, die zur Destabilisierung gezielt Flüchtlinge an die Grenzen schicken würden.

Beim am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel in Brüssel erwarte er eine "substanzielle Diskussion" zur Migration, sagt Nehammer. Die Ankündigung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für ein schärferes Rückführungsgesetz begrüßt der Kanzler.

Das Thema Migration ist einer der Hauptpunkte des Gipfels. Geprüft werden sollen auch Verfahren in Drittstaaten. In ihrem Brief an die 27 EU-Staats- und Regierungschefs nannte von der Leyen als Beispiel die italienischen Migrationslager in Albanien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.