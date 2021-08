Angst vor Machtverlust bei der CDU/CSU

Anlass zur Sorge sind die jüngsten Umfragewerte, die den beiden Unionsparteien nur noch 22 Prozent prophezeien. Damit liegen CDU und CSU in der Sonntagsfrage erstmals seit 2017 wieder gleichauf mit den Sozialdemokraten. Die SPD konnte zuletzt stark aufholen.

Beim offiziellen Wahlkampfauftakt der CDU am Samstag im Tempodrom in Berlin riefen die führenden Politiker zum Kämpfen auf. "Es ist nicht egal, wie diese Wahl ausgeht", sagte der innerparteilich höchst umstrittene Kanzlerkandidat Armin Laschet. "Wir werden kämpfen, ich werde kämpfen, mit allem, was ich kann, dass dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird."

Die Union wolle nicht regieren, weil sie Lust daran habe, "sondern weil wir regieren müssen, damit Deutschland einen guten Weg nimmt", sagte Armin Laschet.

Auf die Wahlkampfbühne gezogen wurde auch die scheidende Kanzlerin Angela Merkel, die heuer nicht mehr antritt. Sie wollte sich eigentlich im Wahlkampf bewusst zurückhalten.

Brückenbauer Armin Laschet

Angesichts der stetig sinkenden Umfragewerte für CDU/CSU und der desaströsen Beliebtheitswerte von Armin Laschet muss Merkel nun doch mitmachen. Merkel streute Laschet in ihrer Rede Rosen: Laschet sei es immer wichtig gewesen, den Menschen mit seiner unantastbaren Würde in den Mittelpunkt zu stellen und zwischen den Menschen Brücken zu bauen.

Vor einem Machtverlust warnte am Samstag in Berlin Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. "Jeder muss mit dem heutigen Tag kapieren, dass es echt um alles geht." Denn: "Ich habe keinen Bock auf Opposition", ließ Söder wissen. Zugleich forderte er die Schwesterpartei auf, "endlich einen vernünftigen Wahlkampf" zu machen. Der bayerische Ministerpräsident wollte ja selbst als Spitzenkandidat der Unionsparteien ins Kanzlerrennen gehen, musste sich aber Laschet geschlagen geben.

Großes Söder-Lob für Merkel

Ausgiebig lobte Söder Merkels 16 Jahre als Bundeskanzlerin: "Die Bilanz einer überragenden Bundeskanzlerin spricht für sich", sagte Söder. "Wir haben 16 Jahre Angela Merkel, und das waren 16 außerordentlich gute Jahre für unser Land", sagte er – und fügte an Merkel gerichtet hinzu: "Das ist eine ganz große Ära von dir."