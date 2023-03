Zwei minderjährige Österreicher in Paris vorübergehend festgenommen

Wie das Außenministerium der APA am Mittwoch bestätigte, konnte die österreichische Botschaft in Paris nach einer entsprechenden Information "eine rasche Freilassung" erreichen. Weitere Details wurden unter Verweis auf den Datenschutz nicht genannt. Die Botschaft sei in Ausübung ihrer Verpflichtung zur konsularischen Unterstützung tätig geworden.

Eine Tageszeitung berichtete, dass es sich bei den Festgenommenen um zwei 15-Jährige handelte, die auf einer Klassenfahrt in Paris waren. Sie seien "bei den Protesten" gegen die französische Pensionsreform festgenommen worden.

Das Außenministerium teilte diesbezüglich mit, dass "aktuell" keine Änderung der Reisehinweise für Frankreich geplant sei. Darin heißt es, dass es bei den "häufig stattfindenden Demonstrationen" in Paris und anderen Großstädten zu Ausschreitungen kommen könne und die "Anweisungen der französischen Sicherheitsbehörden zu befolgen" seien. Die APA hatte auch gefragt, ob das Außenministerium Schülergruppen derzeit von Paris-Aufenthalten abrate.

