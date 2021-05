Vier Festnahmen in London nach antisemitischen Schmähungen

Sie blieben in der Nacht auf Montag in Gewahrsam, wie britische Medien berichteten. "Dieses Verhalten war äußerst schockierend und wird nicht toleriert", sagte Einsatzleiterin Jo Edwards von der Londoner Polizei. Der Vorfall, der durch ein Internetvideo bekannt geworden war, habe "erhebliche Besorgnis" ausgelöst. Dabei hatte ein Mann aus einem Auto, das mit einer palästinensischen Fahne geschmückt war, mit einem Megafon antisemitische Parolen gerufen. Premierminister Boris Johnson verurteilte den Vorfall scharf.

Mit Hubschrauber verfolgt

Die Polizei teilte mit, der Wagen sei auch mithilfe eines Hubschraubers verfolgt und schließlich von Beamten gestoppt worden. "Hasskriminalität ist inakzeptabel", twitterte Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Er kündigte verstärkte Polizeikontrollen an.

Auch in der Grafschaft Essex nordöstlich von London untersucht die Polizei einen mutmaßlich antisemitisch motivierten Übergriff. In Chigwell griffen zwei Teenager das Auto eines Rabbis an. Als der Mann ausstieg, attackierten die Jugendlichen ihn und raubten sein Telefon. Der Rabbi wurde in ein Krankenhaus gebracht.