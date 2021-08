Taliban: Islamische Gelehrte befinden über Frauenrechte

Das sagte am Mittwoch Taliban-Vertreter Wahidullah Hashimi, der in die Entscheidungsprozesse der Islamisten eingebunden ist, der Nachrichtenagentur Reuters. Sie würden auch darüber entscheiden, ob Frauen einen Kopftuch-ähnlichen Hijab, eine den ganzen Körper umhüllende Burka oder nur einen Schleier und eine Abaja - eine Art Ganzkörpergewand, bei der das Gesicht unbedeckt ist - oder etwas anderes tragen sollen. "Das bleibt ihnen überlassen."

Am Dienstag hatte Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid gesagt, die Rechte von Frauen würden respektiert, sie dürften arbeiten, studieren und aktiv an der Gesellschaft teilnehmen - "aber im Rahmen des Islam". Während ihrer Herrschaft von 1996 bis 2001 hatten die Taliban Frauen verboten zu arbeiten, Mädchen durften nicht zur Schule gehen. Frauen mussten zudem Burkas tragen, wenn sie ausgingen, und auch dann nur in Begleitung eines männlichen Verwandten. Wer gegen die Regeln verstieß, wurde von der Religionspolizei verfolgt und öffentlich bestraft.