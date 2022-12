Papst betete am Stefanitag für "gequältes ukrainisches Volk"

Der Papst wies auf die ukrainischen Fahnen hin, die einige Pilger auf dem Petersplatz schwenkten. Er erneuerte seinen Wunsch nach Frieden in Familien, Pfarrgemeinden, Ordensgemeinschaften, in Bewegungen und Vereinigungen, so der Papst beim Angelus-Gebet.

Franziskus rief die Christen auf, ihren Glauben so treu zu bezeugen wie der Heilige Stephanus. Der erste christliche Märtyrer sei ein Beispiel für die Bereitschaft, Brüdern zu verzeihen. Seinen Peinigern habe er verziehen.

Der Papst gedachte auch den "zahlreichen" Märtyrern, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um vom Glauben Zeugnis abzulegen". Franziskus betonte, dass "Weihnachten nicht das Märchen von der Geburt eines Königs ist, sondern die Ankunft des Erlösers, der uns vom Bösen befreit, indem er unser Böses auf sich nimmt: den Egoismus, die Sünde, den Tod". Auch "in unserer Zeit gibt es zahlreiche Märtyrer, mehr als in der Frühzeit. Heute beten wir für diese gemarterten und verfolgten Brüder und Schwestern", so Franziskus.

Zu Weihnachten erhielt der 86-jährige Pontifex viele Glückwünsche. Dafür bedankte er sich am Stefanitag öffentlich. "In den vergangenen Tagen habe ich sehr viele Glückwünsche bekommen. Da ich nicht jedem Einzelnen antworten kann, drücke ich heute allen meinen aufrichtigen Dank aus, besonders für das Geschenk eurer Gebete", sagte das römisch-katholische Kirchenoberhaupt.

Der Papst hatte am Christtag in seiner Botschaft zum Segen Urbi et orbi die Bedeutung des Friedens hervorgehoben. Der Papst gedachte "unserer ukrainischen Brüder und Schwestern, die dieses Weihnachten im Dunklen, in der Kälte oder weit weg von ihrem Zuhause erleben - aufgrund der Zerstörung, die zehn Monate Krieg verursacht haben". "Der Herr erleuchte den Verstand derer, die die Macht haben, die Waffen zum Schweigen zu bringen und diesem sinnlosen Krieg ein sofortiges Ende zu setzen", sagte Papst Franziskus.

