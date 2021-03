Ostafrika: Warnung vor neuer Plage mit Heuschrecken

"In Kenia ist die Lage schlimmer als im vergangenen Jahr", sagte Kenneth Mwangi vom ostafrikanischen Klimazentrum ICPAC. Diesmal hätten mehr Bezirke als im Vorjahr von den Heuschrecken berichtet, und mehr landwirtschaftliche Gebiete seien betroffen. Die größte Angst sei, dass die Heuschrecken nun mehr Platz finden, um Eier zu legen. "Das bedeutet, dass mit der neuen Regenzeit eine größere neue Generation schlüpfen könnte."

Ende 2019 erlebte Ostafrika die seit Jahrzehnten schlimmste Plage von Wüstenheuschrecken. Millionen der Insekten fielen über Landstriche her und zerstörten Äcker und Weiden. Die Folgen können immens sein: Ein Schwarm Wüstenheuschrecken von einem Quadratkilometer kann an einem Tag so viel fressen wie 35.000 Menschen. Vor allem Kenia, Äthiopien und Somalia waren schwer betroffen.