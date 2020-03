Niederlande: Vier Mitglieder einer Familie tot aufgefunden

Es handle sich um Mutter, zwei jungen Kinder und Großmutter, teilte die Polizei am Sonntag in Breda mit. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Die Polizei sucht derzeit den 33-jährigen Vater der Familie. Er habe möglicherweise etwas mit dem Verbrechen zu tun.

"Wir wollen ihn sprechen und machen uns Sorgen um ihn", schreibt die Polizei auf Twitter. Die Leichen waren am Samstagabend in der Wohnung unweit der belgischen Grenze gefunden worden. Die Polizei hatte zuvor einen Tipp erhalten und war daraufhin zu der Adresse gefahren. Was genau geschehen ist, wurde noch nicht mitgeteilt. Die Ermittlungen dauerten noch an.