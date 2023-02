Mitten in der sechsten Aussterbewelle

Der Befund ist erschreckend: Die Menschheit verantwortet derzeit ein Artensterben in einem Ausmaß, das den vorangegangenen Massenaussterben in der Geschichte des Planeten Erde um nichts nachsteht. Während vor hunderten Millionen Jahren massive Vulkanausbrüche oder Einschläge riesiger Meteoriten das biologische Gleichgewicht auf der Erde aus der Balance warfen, ist es heute die Ausbeutung des Planeten durch die hochtechnisierte Spezies Mensch. Es ist nur folgerichtig, dass Geologen das aktuelle Zeitalter als Anthropozän bezeichnen, als Zeitalter des Menschen, das mit der Industrialisierung um 1800 beginnt. Aus Eisbohrkernen ist abzulesen, dass damals der Anteil klimaschädlicher Gase (CO2, Methan) in der Atmosphäre schlagartig anstieg.

Tag des Artenschutzes

Am 3. März wird der Internationale Tag des Artenschutzes begangen. Das bedeutet, die Vielfalt an wildlebenden Pflanzen und Tieren zu bewahren, und heißt konkret: Deren Lebensräume müssen geschützt werden. Denn das Artensterben ist so weit fortgeschritten, dass Wissenschafter mittlerweile von einem sechsten Massenaussterben sprechen.

Von den zehn Millionen Arten auf der Erde ist eine Million vom Aussterben bedroht. Forscher der Universität Stanford (USA) sprechen davon, dass der Mensch in den vergangenen 40 Jahren die Hälfte der Tierwelt ausgelöscht hat und in den nächsten Jahrhunderten 75 Prozent der Arten von der Erde verschwunden sein werden. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) geht davon aus, dass die aktuelle Aussterberate 1000- bis 10.000-fach über der normalen Hintergrundaussterberate liege.

Durch die Bejagung hat der frühe Mensch die Großtierfauna fast zum Verschwinden gebracht. Mit dem Ackerbau drängte er unzählige Tier- und Pflanzenarten zurück, mit dem menschengemachten Klimawandel, mit Insektiziden, Bodenversiegelung und Flussverbauten beschleunigt sich die Aussterbewelle. "Wir denken in geologisch gesehen lächerlich kurzen Zeitspannen und dabei wird unser Handeln noch für Millionen von Jahren das Leben auf der Erde beeinflussen", sagt Mathias Harzhauser vom Naturhistorischen Museum Wien.

Ob der Mensch dann noch auf der Erde wandelt, weiß man nicht. Was man aber weiß, ist, dass es lange dauert, bis sich Fauna und Flora erholen. Nämlich fünf bis zwölf Millionen Jahre.

