In 19 Stunden von New York nach Sydney ohne Pause

In 19 Stunden und 16 Minuten legte die Maschine, ein fabrikneuer Boeing 787-9 Dreamliner, die 16.200 Kilometer lange Strecke zurück. Gestern landete der Testflieger nach Angaben der Airline in Australien. Gestartet war das Flugzeug am Freitag vom New Yorker Flughafen John F. Kennedy.

"Dies ist eine wirklich bedeutende Premiere für die Luftfahrt", sagte Qantas-Chef Alan Joyce. Er hoffe, damit künftig "die Reise von einer Seite der Welt zur anderen" zu beschleunigen. Der Flug sei "reibungslos" verlaufen, sagte Sean Golding, einer von vier Piloten, die sich bei dem Testflug abwechselten. Ab 2022/23 will Qantas seinen Kunden diese Verbindung im Linienbetrieb anbieten.

Beim Testflug seien 49 Passagiere und Crewmitglieder an Bord gewesen. Die Maschine sei vor dem Rekordflug voll betankt worden. Um Gewicht zu sparen, sei die Zahl der Passagiere und Gepäckstücke begrenzt gewesen.

110 Tonnen Treibstoff an Bord

Beim Abflug in New York habe der Flieger 101.000 Kilogramm Treibstoff getankt. Bei der Landung in Sydney seien noch etwa 6000 Kilogramm übrig gewesen. Das hätte noch für eine Flugdauer von etwa 90 Minuten gereicht.

Bisher betreibt Singapore Airlines den längsten Nonstop-Linienflug zwischen Singapur und Newark mit 18,5 Stunden Dauer.